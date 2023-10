Dakar : Discours du président Azali Assoumani à la Réunion annuelle de Grands Challenges 2023

Discours de S.E.M AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, Président en exercice de l’Union Africaine, à la Réunion annuelle de Grands Challenges 2023





Dakar, le 09 octobre 2023





Dakar, le 10 octobre 2023

Excellence Monsieur le Président Macky Sall, et Cher Frère,

Monsieur Bill Gates, Président de la Fondation Bill et Melinda Gates,

Distingués Invités, en vos rangs et qualités,

Honorable assistance,







C’est toujours pour nous, Comoriens, une joie immense et un grand plaisir de nous retrouver au Sénégal, un pays frère que nous considérons également, et à juste titre, comme notre seconde patrie. C’est toujours pour nous, Comoriens, une joie immense et un grand plaisir de nous retrouver au Sénégal, un pays frère que nous considérons également, et à juste titre, comme notre seconde patrie.





En effet, depuis l’époque de la présidence de Feu Président Senghor jusqu’à nos jours, nos deux nations ont toujours su construire et consolider des liens d’amitié, de fraternité et de coopération, franc et solide hautement appréciables.





La coïncidence heureuse de la passation de la Présidence de l’Union Africaine du Sénégal aux Comores en est une parfaite illustration.





Je voudrais, alors, adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude, au Président Macky Sall, ainsi qu’au Gouvernement et au peuple sénégalais, pour l’accueil particulièrement chaleureux et les marques d’attention dont nous sommes l’objet, depuis notre arrivée, dans cette extraordinaire ville de Dakar, capitale africaine de la Culture, de la Démocratie, de la Paix et de la Stabilité.





Excellences, Mesdames et Messieurs,





Le Président en exercice de l’Union Africaine que je suis et l’Afrique de l’Ouest et Centrale que je représente, sommes très fiers, d’abriter, pour la première fois, cette rencontre «Grands Challenges de la Fondation Bill et Melinda Gates et ses partenaires».





A cet égard, je saisis cette heureuse opportunité pour remercier Monsieur Bill Gates, pour le soutien constant qu’il apporte au continent africain.





Sachez, Monsieur Bill Gates, que votre grande générosité est hautement appréciée dans le Monde et plus particulièrement sur l’ensemble de notre Continent. C’est une grande fierté pour nous d’entretenir ce partenariat avec vous et votre Fondation.





Mon pays, l’Union des Comores, serait d’ailleurs très honoré, d’accueillir, après le Japon, la 22ème Session des Grands Challenges, à Moroni en 2025.





La pertinence du thème de notre rencontre «La Science sauve des Vies» n’est plus à démontrer, dans la mesure où les formidables progrès scientifiques réalisés par l’humanité, à ce jour, ont permis de sauver des milliers de personnes, d’une mort certaine.





C’est dans ce contexte, que la Couverture Santé Universelle demeure une priorité dans l’Agenda de l’Union Africaine, et plus particulièrement, la vaccination contre la polio et la tuberculose, tout comme l’introduction d’autres vaccins, pour lutter contre le cancer du col de l’utérus ou le paludisme, notamment.





La vaccination est, en effet, le moyen le plus sûr de protéger les enfants qui constituent l’avenir de nos pays, et par conséquent, l’Afrique doit tout mettre en œuvre pour éradiquer la problématique d’enfants zéro dose.





A cet égard, nous devons renforcer nos partenariats et notamment avec nos amis de la Fondation Bill Gates, ici présents, mais aussi et surtout, investir davantage dans la recherche, le développement et l’innovation.





Pour atteindre les objectifs de la Couverture Santé Universelle et de la sécurité sanitaire, il faut un financement plus important et mieux ciblé des systèmes de santé, ainsi qu’une approche cohérente des soins de santé primaires, à l'échelle du Continent, et je saisis cette occasion pour saluer, ici, les progrès remarquables réalisés en la matière, par le Sénégal.





Toutefois, la Couverture Santé Universelle doit, dans notre Continent, aller de pair avec l'équité entre les sexes, dans le renforcement des systèmes de santé.





Il est important de rappeler, en effet, que les femmes et les filles sont confrontées à de multiples obstacles en matière de santé.





Pendant la pandémie de la COVID-19, elles ont été les plus exposées mais souvent les moins représentées dans les plans d’interventions, de redressement et de prise en charge des victimes.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





L’autre défi à relever en matière de santé est la vaccination.





Au cours des deux dernières décennies, nous avons constaté des progrès extraordinaires dans la réduction de l'écart de vaccination entre les pays à faibles revenus et les pays à revenus élevés.





C’est ainsi qu’à la fin de l'année 2022, plus de 438 millions d'enfants avaient été vaccinés et plus de 11,1 millions de décès avaient été évités.





Toutefois, en dépit de ces progrès, des millions d'enfants sont encore laissés pour compte. À la fin de 2022, l'Afrique comptait plus de 11,4 millions d'enfants insuffisamment vaccinés, ce qui les rendait vulnérables à certaines des maladies les plus meurtrières au monde.





Il ya plus de 8,3 millions d’enfants zéro dose en Afrique et ils vivent souvent dans des communautés confrontées à différentes vulnérabilités et notamment la pauvreté, les conflits, les migrations forcées et l'absence de domicile fixe.





Nous devons alors impérativement aller vers ces enfants des communautés oubliées, afin d’améliorer la sécurité sanitaire mondiale.





Ainsi, en réussissant à mettre en place les chaînes d'approvisionnement, les systèmes de données et l'engagement communautaire nécessaires à la vaccination, nous créerons une plateforme à partir de laquelle d'autres services de soins de santé primaires pourront être fournis.





C'est pourquoi, j’estime qu’une collaboration intersectorielle et de nouveaux partenariats, nous permettront d’offrir à nos communautés, de meilleures conditions de vie.





Honorable assistance,





On ne peut pas parler de vaccination, sans évoquer la grande menace que constitue le cancer du col de l'utérus sur la santé des adolescentes et des femmes.





La tragédie est que, bien que ce type de cancer soit l'un des plus évitables, le manque d'accès à la prévention, au dépistage et au traitement est à l'origine de 90 % des décès.





La situation est d'autant plus complexe que ce cancer est également l'un des plus fréquents chez les femmes vivant avec le VIH.





Il est ainsi nécessaire et urgent de vulgariser le vaccin contre le papillomavirus humain, qui est très efficace, et qui offre la possibilité de prévenir la menace du cancer du col de l'utérus.





Le 15 mai 2023, la Commission de l'Union Africaine et Gavi, l'Alliance du [next] Vaccin, ont signé un Protocole d'accord visant à accroître l'accès aux vaccins vitaux et à accélérer leur utilisation dans l'ensemble des États membres de l'Union Africaine.





Je salue, là encore, les efforts du Président Macky Sall, qui en 2022, a organisé le Forum sur la Vaccination et l’Éradication de la Polio en Afrique, pour sensibiliser ses pairs du Continent.





Nous devons faire progresser la santé à travers des investissements dans la recherche et le développement, et c’est l’occasion de citer l’Institut Pasteur de Dakar, et son site de production des vaccins, qui est un bel exemple de réussite.





Rappelons que la stratégie africaine de la santé 2016-2030 de l'Union Africaine met l'accent sur les initiatives régionales de production de vaccins.





Elle préconise la mise en place de propres structures africaines en collaboration avec les agences de régulation et en particulier l’Agence du Médicament Africaine, pour que les populations du continent aient pleine confiance dans les médicaments et vaccins fabriqués sur le Continent.





A ce titre félicitons encore l’Afrique du Sud et le Sénégal qui pendant la crise de la COVID 19, ont pris l’initiative de produire des vaccins. Ce qui démontre que l’Afrique est maintenant prête pour produire ses médicaments.





Nos pays doivent alors s’approprier cette approche et je lance un appel à nos partenaires, y compris la Fondation Bill et Melinda Gates, pour qu’ils nous soutiennent dans ce sens.





Excellences, Mesdames et Messieurs,





Mon pays les Comores ne ménage aucun effort pour atteindre la Couverture Sanitaire Universelle.





A ce jour, l’accessibilité géographique de la population aux services de santé, dans un rayon de 5 km, est en moyenne de 63%, avec un taux de fréquentation d’environ 83%.





Quant aux dépenses allouées à la santé, elles s’élèvent à ce jour à 14,82% contre 5,66% en 2016.





D’autre part, des avancées significatives ont été enregistrées ces dix dernières années.





Des données de l’enquête MICS de 2022 ont, en effet, indiqué un taux de mortalité maternelle estimé à 53 pour 100 000 naissances vivantes, contre 172 pour 100 000 naissances vivantes en 2012.





De nos jours, 95% des accouchements sont réalisés en milieu hospitalier, cette proportion ayant été de 76% en 2012. Il convient de préciser que ces accouchements sont réalisés par un personnel qualifié à 97,2% contre 85% en 2012.





Quant au taux de mortalité infantile, et celui des enfants de moins de 5 ans, il est passé de 43,5 pour 1000 en 2017 à environ 30 pour 1000 selon la même enquête citée plus haut.





Comme vous le savez, l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle est conditionnée par plusieurs piliers parmi lesquelles, l’assurance maladie généralisée.





C’est pourquoi, dans la dynamique d’atteindre cette Couverture Sanitaire Universelle, le Gouvernement Comorien a pris des initiatives fortes ces dernières années dont, le renforcement du système de protection sociale contributive (programme d’Assurance Maladie Généralisée), et non contributive (Programme du Développement de filets sociaux).





Notre ultime ambition est de faire en sorte que le pays dispose d’un système de santé performant, qui permette à toute la population, d’accéder à des soins de santé de qualité et à moindre coût.





D’autre part, le Gouvernement est conscient que la Couverture Sanitaire Universelle devra s’appuyer sur un socle solide de soins de santé primaire, c’est pourquoi il fait appel aux partenaires bi et multilatéraux des Comores, pour l’aider à renforcer son personnel qualifié et à financer durablement ce système de soins.





Quant au Programme Elargi de Vaccination de l’Union des Comores, il a été fortement impacté par la Covid-19, avec une baisse des couvertures vaccinales et une accumulation des cohortes d’enfants zéro dose et sous vaccinés.





Toutefois, dans le souci de rattraper ce retard et de consolider les acquis en matière d’éradication de la Poliomyélite, l’élimination de la rougeole et du tétanos néonatal, de contrôle des autres maladies évitables par la vaccination et ceci dans l’équité, le pays a élaboré pour la période 2023-2027, une nouvelle stratégie nationale de vaccination, performante, équitable et intégrée et qui ne laisse personne de côté.





Dans ce volet, mon pays est résolument engagé dans l’introduction rapide du vaccin contre le virus de papillome (PVH).





C’est à ce titre, que j’ai donné instruction à Madame la Ministre de la Santé, ici présente, de prendre contact avec son homologue sénégalais, pour échanger sur les bonnes pratiques qui ont conduit le pays hôte à introduire avec succès ce vaccin contre la HPV.





Tous ces ambitions nécessitent un plateau de soin adéquat qui correspond aux normes. C’est pourquoi mon gouvernement a lancé la construction d’un Centre Hospitalier Universitaire de référence afin d’offrir à la population Comorienne les soins adéquats.





Nous espérons aussi bénéficier de l’appui de la Fondation Bill et Melinda Gates, pour mieux réussir ces nobles objectifs.





Je voudrais pour conclure, souligner la nécessité pour l’Afrique d’accorder une place beaucoup plus importante aux nouvelles technologies et aux innovations, pour plus de progrès et de développement.





Je voudrais aussi et surtout faire appel aux transferts de compétence dans ces domaines et inviter, nos partenaires, à multiplier leurs investissements dans notre continent, dans un cadre gagnant-gagnant, pour un développement inclusif, durable et résilient.





Je vous remercie.

Beit-salam