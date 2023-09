Le Vice-président Mohamed Ali Soilihi a raté son intervention, car mal conseillé

Le VP Mohamed Ali Soilihi a raté son message, car mal conseillé







Qu'est-ce que la montagne a accouché hier soir vers 18h00 sur la chaîne ACMC Mbeni ? L'intervention très attendue par les comoriens, pour celui qui est considéré comme le libérateur des Comores, ne semble pas avoir rassuré les militants et sympathisants de l'opposition ni stimulé un espoir dans une période difficile où l'opposition diverge sur la stratégie à adopter pour faire tomber le régime dictatorial de Moroni.





En effet, la barre a été montée plut haute dans cette intervention pour un résultat très en deçà des attentes. Qu'attendons-nous de cette intervention - qui est arrivée tardive comme le médecin après la mort - pour le Chef de file dont sa mission principale aurait été de réunir l'opposition, isoler les conflits internes et élaborer une stratégie commune et partagée par toutes les forces afin de détrôner Azali de son règne absolu? Malheureusement, contre toutes les attentes, son excellence Mr MOHALED Ali Soilihi a été induit en erreur hier soir par ses conseillers.





Son discours a été long pour rien, sans avoir pu aborder les problèmes attendus par les citoyens et la résistance :





1. Aucun mot de compassion à l'égard du Président Sambi et Dr SALAMI qui sont devenus les symbols de cette lutte. C'est une faute grave qui ne sera pas pardonnée par les proches de Sambi et le parti JUWA.. Et d'ailleurs comment est-ce que cela fut possible sachant que c'est Ahmed El Barwane qui dirige le Front Commun.





2. Ses conseillers l'ont induit en erreur en le harcelant à prendre position contre la participation à l'élection sachant que l'opposition est divisée sur ce sujet notamment la partie principale du Front Commun qui est le parti JUWA. Il a glissé sur un terrain miné. Résultat, Il apparaît, tout compte fait, comme un Homme de clan au lieu d'être celui qui appelle à l'apaisement et au rassemblement de toutes les oppositions. Et pire, il a laissé sous-entendre que tous ceux qui appellent à aller affronter Azali aux élections sont des idiots, ce qui ne favorise ni l'entente ni l'harmonie au sein des oppositions.





3. Troisième grosse faute impardonnable, son discours a passé outre les problèmes quotidiens des citoyens Comoriens, de la pénurie d'électricité et de l'eau en passant par la vie chère marquée par une inflation qui frôle les 100% pour certains produits comme le riz et les produits carnés.





4. Il aurait pu exprimer sa solidarité et sa pensée aux fonctionnaires de l'université et d'autres services de l'Etat qui ne sont plus payés depuis au moins 3 mois.





5. Il aurait pu dénoncer la diplomatie ambiguë du régime qui ruine le pays sans retour d'investissement et ainsi de suite. 6. Enfin, il a raté l'occasion de dénoncer le fait que 30% de la population comorienne vivant à l'étranger soit exclu du processus électoral. 7. Il apparaît moins crédible aux yeux de la communauté internationale qui est à pied d'œuvre pour aider les Comores à limiter les dégâts d'une mascarade que veut imposer le régime.





En conclusion, l'opposition en sort affaiblie et encore plus divisée que jamais. Le peuple comorien devrait enfin comprendre que son espoir doit reposer sur lui-même et non sur des gens qui ont fait leur temps glorieux ou pas. Son excellence Mohamed Ali Soilihi doit tirer sa révérence politique pour laisser la place à une nouvelle génération. Il a beaucoup donné à notre pays et cela devrait suffire. Un changement radical s'impose avec des idées nouvelles portées par des femmes et hommes nouveaux. La peur au changement doit être derrière nous, il faut avoir le courage et la détermination de renouer avec l'espoir. Ne baissons pas les bras face aux DIFFICULTÉS car c'est de là que naîtra L'ESPOIR ET L'ESPÉRANCE.





AMS (PARIS)