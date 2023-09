Gianni Infantino s’est entretenu avec le Président Azali Assoumani

Gianni Infantino s’est entretenu avec le Président des Comores





Six mois après leur dernière rencontre, les deux dirigeants font le point sur les progrès réalisés

Pour la première fois, des Comoriennes ont achevé une formation pour entraîneurs reconnue, une "étape historique" selon le Président de la FIFA

Azali Assoumani est également l’actuel président de l'Union africaine, entité avec laquelle la FIFA et la CAF ont signé un protocole d’accord en 2019







Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a évoqué différents aspects propres au développement du football à l'échelle locale et régionale avec Son Excellence Azali Assoumani, Président des Comores et de l'Union africaine, lors d'une rencontre organisée à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.





Les deux dirigeants ont ainsi fait le point sur les développements du football africain menés dans le cadre du protocole d’accord signé en 2019 par la FIFA, l’Union africaine et la Confédération Africaine de Football (CAF). Ils ont également évoqué les progrès réalisés aux Comores, avec en point d’orgue la toute première remise de diplômes d’entraîneur à des femmes comoriennes. Après avoir suivi la formation correspondante, qui avait débuté en novembre dernier, 11 entraîneures se sont en effet vu remettre cette semaine leur licence D par le directeur technique de la Fédération de Football des Comores (FFC).





"Ce fut un plaisir de retrouver Son Excellence Azali Assoumani afin d’évaluer ensemble les progrès réalisés en Afrique dans le cadre du protocole d’accord que nous avons signé avec l’Union africaine. Je lui suis reconnaissant de favoriser, en tant que président de l’Union africaine, la mise en place d’une stratégie et de programmes communs axés sur l’éducation, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, mais également sur la sûreté et la sécurité des matches de football sur l’ensemble du continent", a déclaré Gianni Infantino. "Il s’agit d’un élément particulièrement important dans la mesure où nous travaillons aussi en étroite collaboration avec la CAF au lancement de l’African Football League qui, nous en sommes convaincus, permettra aux clubs de la confédération de franchir un nouveau palier."





"J’ai par ailleurs été ravi des récentes nouvelles venues des Comores concernant les licences d’entraîneurs", a poursuivi le Président de la FIFA. "Cela représente une étape historique pour le football comorien en particulier, et pour le football féminin en général. Je suis convaincu que cela va amener encore plus de femmes à jouer au football aux Comores, et à prendre conscience des possibilités qui s’offrent à elles dans notre sport."





En janvier 2023, les Comores sont devenus le tout premier pays de l’Océan indien à prendre part au programme Football for Schools de la FIFA, une initiative destinée à utiliser le pouvoir du football pour contribuer à l’éducation des enfants et leur ouvrir des perspectives. Encouragée et soutenue par la FIFA, la FFC a aussi œuvré pour permettre a davantage de femmes de s’investir dans le football.





Outre la mise en place d’un programme de formation, elle a créé, au cours des trois dernières années, des championnats régionaux prévoyant une phase nationale opposant les meilleures équipes. Ces initiatives permettront de renforcer la sélection féminine, qui a participé à la toute première édition de la Four Nations Cup, organisée en janvier 2023 en Arabie saoudite. Les Comoriennes se sont inclinées de peu face au Pakistan et au pays hôte mais ont battu Maurice, preuve des progrès réalisés pour se faire une place sur la scène internationale.





Le Président de la FIFA s’était rendu aux Comores en avril 2023 en vue d’y rencontrer Azil Assoumani ainsi que les membres du comité exécutif de la FFC. Il en avait profité pour visiter le centre technique national de Mitsamiouli, modernisé grâce aux fonds du programme Forward de la FIFA, et avait pris part à l’inauguration d’un nouveau terrain en gazon artificiel, preuve de la volonté de la nation insulaire de placer la barre encore plus haut. ©️FIFA