L'Union des Comores vit ses derniers jours. Azali, imam autoproclamé, est sur le point de créer le sultanat de Komr. Tous les patriotes républicains doivent s'opposer à cette dérive. L'Union des Comores vit ses derniers jours. Azali, imam autoproclamé, est sur le point de créer le sultanat de Komr. Tous les patriotes républicains doivent s'opposer à cette dérive.





Rais Azali Assoumani est un chef militaire et civil raté. Sous son régime autoritaire, les Comores ont favorisé la corruption, l'instabilité politique, la faillite socio-économique, la mauvaise gouvernance, le népotisme, la pauvreté et de profondes injustices sociales. Azali a initié son propre fils à la grande corruption, comme l'ont révélé les Panama Papers.





Ceux qui soutiennent son projet royal de confiscation de tous les pouvoirs devraient être conscients de leurs responsabilités et de leurs conséquences.





Le sultan Azali Assoumani, fils de paysans, n'a donc pas besoin d'organiser des élections libres et équitables en 2024 et pourquoi pas ne pas se déclarer "chef d'État à vie". J'aurais voulu qu'il tire les leçons de l'expérience tragique de Bokassa. Je crains que cela n'ait de graves conséquences. Les Comores méritent un avenir meilleur.





English Version





Union of Comoros is living its last days. Azali, self declared Imam is on the verge of creating the Sultanate of Komr. All republican patriots should oppose this deviation.





Rais Azali Assoumani is a failed military and civilian leader. Under his authoritarian rule, Comoros has promoted corruption, political instability, socio-economic bankruptcy, bad governance, nepotism, poverty and profound social injustices. Azali initiated his proper son in high corruption as revealed in the Panama Papers.





Those who are supporting his royal scheme to confiscate all powers should be aware of their responsibilities and consequences. Sultan Azali Assoumani, the son of peasants, therefore does not need to organise free and fair elections in 2024 and why not declare himself ”Life Head of State”. I wish he could have learnt from the tragic experience of Bokassa.





I fear there will be grave consequences. Comoros deserve a better future.





Said Hilali