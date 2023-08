Conférence de Yinchuan : Les Comores représentées par deux membres du parti CRC

«La Chine et les pays arabes ont convenu de resserrer leurs liens culturels lors de la Conférence historique de Yinchuan »





Mohamed Housseini Djamalilail et Msa Ali Djamal ont participé à la quatrième session de la Conférence de dialogue entre le Parti communiste chinois et les partis des pays arabes, qui s'est tenue du 13 au 14 juillet 2023 à Yinchuan, en Chine. De nombreux pays du monde arabe, tels que l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Arabie saoudite, les Comores, la Palestine, l'Algérie, le Liban et l'Irak, ont participé à cet important rendez-vous civilisationnel. Les Comores ont été représentées par deux membres du parti Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) : Msa Ali Djamal, responsable de la communication, et Mohamed Housseini Djamalilail, ancien ministre de la Justice et membre du Conseil National du parti CRC. Les deux représentants de la CRC ont pris part aux différents échanges visant à renforcer les liens culturels entre la Chine et les pays arabes.





Lors de son intervention lors de la session de clôture, Mohamed Housseini Djamalilail a appelé au renforcement des liens civilisationnels entre la Chine et les pays arabes. Dans son discours, il a évoqué les liens historiques qui unissent les deux civilisations ainsi que la richesse de leurs cultures respectives. Il a également exprimé son soutien inébranlable au droit des Palestiniens à l'autodétermination et a plaidé en faveur de la promotion de valeurs communes pour toute l'humanité, rejetant toute forme de discrimination et de conflit civilisationnel.





M. Djamalilail a également mis l'accent sur l'importance de l'enseignement mutuel des langues et des cultures dans les universités chinoises et arabes. Selon lui, cela permettrait une meilleure compréhension et une plus grande appréciation des spécificités de chaque civilisation, tout en renforçant les liens culturels et l'amitié entre les peuples.





Dans son discours, MSA Ali Djamal a souligné l'importance de l'histoire millénaire des échanges et de la coopération entre les civilisations chinoises et arabes, symbolisée par la légendaire Route de la Soie. Le responsable de la communication du CRC a également salué le lancement de l'Initiative pour la Civilisation mondiale par le président chinois, Xi Jinping, et a exprimé la reconnaissance des Comores envers la Chine pour son soutien constant. Il a réitéré l'engagement des Comores à renforcer les relations mutuellement bénéfiques avec la Chine. Le discours a été conclu par la volonté d'approfondir la coopération avec la Chine, en accord avec les valeurs de solidarité et de dialogue, ainsi que par un soutien ferme des Comores à la réunification de la Chine avec Taïwan et aux positions de principe de la Chine sur des questions telles que Taïwan, Hong Kong et le Xinjiang.





À la fin de la conférence, les représentants du Parti communiste chinois, des partis politiques, des organisations politiques, des institutions intellectuelles et des médias des pays arabes ont émis une Déclaration conjointe en faveur de la mise en œuvre de l'Initiative de la civilisation mondiale. Cette déclaration met en avant la volonté des participants de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment la culture, l'éducation, le développement économique et la gouvernance mondiale.





Les deux parties ont également réaffirmé leur soutien mutuel sur les questions touchant aux intérêts fondamentaux et aux principales préoccupations de chaque partie. La déclaration conjointe témoigne de l'engagement des parties arabe et chinoise à travailler ensemble pour promouvoir une coopération plus étroite entre la Chine et les pays arabes dans divers domaines et à construire une communauté de destin partagée sino-arabe.





Cette conférence historique à Yinchuan a jeté les bases d'une coopération renforcée entre la Chine et les pays arabes, illustrant ainsi leur volonté de promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et la coopération dans un monde en constante évolution.





Focus : Déclaration conjointe du Parti communiste chinois et des partis des pays arabes pour l'Initiative de civilisation mondiale : Vers une communauté d'avenir partagé





La quatrième session de la Conférence de dialogue entre le Parti communiste chinois et les partis des pays arabes, qui s'est tenue du 13 au 14 juillet 2023 à Yinchuan, région autonome Hui du Ningxia en République populaire de Chine, a abouti à un large consensus sur les thèmes du Dialogue, notamment : « L'échange de civilisations entre la Chine et les pays arabes : passé et avenir », « Explorer le modèle de modernisation de manière indépendante », et « Opportunités et défis pour que la Chine et les pays arabes participent à la construction de la ceinture et de la route ».





Dans cette déclaration conjointe, sept points ont été mis en avant :





1. Un héritage mutuel de milliers d'années : Les échanges civilisationnels entre la Chine et les pays arabes remontent à l'antique Route de la Soie, caractérisés par des idées partagées et des aspirations communes pour le développement et le progrès de l'humanité. Le dialogue et l'échange ont créé un modèle harmonieux de coexistence entre les pays malgré leurs différences culturelles et sociales.





2. Vers une communauté sino-arabe pour un avenir commun : Les dirigeants de la Chine et des pays arabes se sont engagés à construire une communauté sino-arabe pour l'avenir commun de la nouvelle ère, renforçant ainsi les relations de partenariat basées sur la coopération et le développement partagés.





3. Soutien à l'Initiative de civilisation mondiale : Les parties arabes soutiennent vivement l'Initiative de civilisation mondiale proposée par Xi Jinping, visant à protéger la diversité culturelle, à promouvoir l'échange et l'apprentissage mutuel entre les différentes civilisations, et à contribuer à la construction d'une communauté internationale solidaire face aux défis mondiaux.









4. Rejet des conflits civilisationnels : Les parties





chinoise et arabe s'engagent à rejeter toute association du terrorisme et de l'extrémisme avec une nation ou une religion spécifique, ainsi qu'à rejeter la « théorie du conflit civilisationnel » et l'« islamophobie ». Elles appellent à promouvoir des valeurs communes pour l'humanité et à éviter d'imposer des valeurs et des modèles aux autres pour éviter les confrontations idéologiques.





5. Promotion du dialogue politique et civilisationnel : Les parties s'engagent à approfondir





l'échange d'expériences en matière de gouvernance et à explorer des moyens compatibles avec les conditions nationales pour faire progresser le développement politique dans leurs pays respectifs. Elles travailleront à construire des ponts de communication pour renforcer l'échange et la coopération dans divers domaines tels que la protection du patrimoine culturel, l'éducation, la culture, les arts, le tourisme transfrontalier, etc.





6. Soutien mutuel sur les questions d'intérêt fondamental : Le Parti communiste chinois soutient les efforts des pays arabes pour promouvoir leur développement indépendant et les deux parties s'engagent à protéger les intérêts fondamentaux de chacun, y compris les questions liées à Taïwan, Hong Kong, Xinjiang et la mer de Chine méridionale.





7. Renforcement du mécanisme de dialogue : Les parties se félicitent des résultats positifs obtenus depuis la mise en place du mécanisme de dialogue entre le Parti communiste chinois et les partis des pays arabes en 2016. Elles s'engagent à continuer à activer le rôle de cette plate-forme importante pour approfondir la coordination stratégique et la coopération pratique entre la Chine et les pays arabes dans tous les domaines.





Parti CRC