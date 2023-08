Appel à l'Opposition pour former une coalition électorale. Alors que les prochaines élections se profilent à l'horizon, il est temps de faire entendre

Chers compatriotes,







Alors que les prochaines élections se profilent à l'horizon, il est temps de faire entendre notre voix unie pour un changement positif. Face au défi que représente la réélection d'Azali Assoumani, nous, en tant qu'opposition, avons la possibilité de créer un impact réel en formant une coalition forte et déterminée. Voici pourquoi nous devrions envisager cette approche solidaire :





1. La Force de l'Unité:





En nous unissant, nous consolidons nos ressources, nos soutiens et notre influence. Une coalition unie démontre que nous sommes prêts à agir ensemble pour le bien de notre pays.





2. Le Choix du Peuple:





Une coalition électorale offre l'opportunité de s'opposer vigoureusement à la réélection d'Azali Assoumani. En rassemblant nos forces, nous présentons une alternative solide et renforcée pour contester son retour au pouvoir.





3. Partage des Idées:





En rassemblant différents partis, nous rassemblons également une multitude d'idées et de perspectives. Cela peut mener à des propositions plus solides et équilibrées pour répondre aux besoins de la nation.





4. Mobilisation Plus Efficace:





Une coalition bien organisée peut mobiliser les électeurs de manière plus efficace. Cela signifie une plus grande participation aux élections et une meilleure chance de succès.





5. Faire Écho aux Aspirations:





En travaillant ensemble, nous pouvons créer un programme qui reflète les aspirations de notre peuple, en abordant les problèmes clés et en proposant des solutions concrètes.





6. Renforcement de la Démocratie:





En démontrant notre engagement envers un processus démocratique solide, nous inspirons la confiance des citoyens dans notre capacité à diriger et à représenter leurs intérêts.





7. Montrer la Voie:





La formation d'une coalition envoie un message fort sur notre volonté d'agir au-delà de nos différences, dans l'intérêt supérieur du pays.





8. Faire Histoire Ensemble:





Une coalition réussie peut entraîner un changement historique, en mettant fin à un long règne et en ouvrant la voie à une nouvelle ère de leadership.





En unissant nos forces au sein d'une coalition électorale, nous avons la possibilité de créer un impact puissant et positif sur les prochaines élections. Les Comores méritent un avenir qui reflète notre diversité, notre résilience et notre aspiration collective à un leadership éclairé. Faisons de cette coalition un symbole d'espoir pour un avenir meilleur. Rejoignez-nous dans cette démarche pour le changement !





#UnisContreAzaliPourLeChangement