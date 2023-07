Le colonel Azali représente le passé

LES COMORES ONT BESOIN D'UNE RESTRUCTURATION - RESET URGENTE POUR OUVRIR UN NOUVEAU CHAPITRE APRÈS 48 ANS D'AUTORITARISME, D'INJUSTICES SOCIALES, DE CORRUPTION, DE PAUVRETÉ ET DE RÉGRESSION SOCIO-ÉCONOMIQUE PERMANENTE. LES COMORES ONT BESOIN D'UNE RESTRUCTURATION - RESET URGENTE POUR OUVRIR UN NOUVEAU CHAPITRE APRÈS 48 ANS D'AUTORITARISME, D'INJUSTICES SOCIALES, DE CORRUPTION, DE PAUVRETÉ ET DE RÉGRESSION SOCIO-ÉCONOMIQUE PERMANENTE.





J'ai été informé par d'éminents leaders politiques que l'avenir des Comores nécessitera que les aspirants républicains et démocratiques organisent une autocritique populaire des systèmes politiques passés et reconnaissent la responsabilité des errements, des injustices, des crimes politiques, des échecs socio-économiques, de la grande corruption, de la mauvaise gouvernance, de l'absence de justice équitable, du déséquilibre entre les îles, de la décadence morale, du népotisme et de l'absence de réformes de l'État. Ils demanderont le Grand Pardon à tous les Îliens. Alhamdulilah !





Un éminent dirigeant m'a dit que nous devrions assumer notre responsabilité collective, promouvoir la réconciliation nationale et relancer le bouton de renaissance nationale des Comores et faire des Comores un État démocratique respectable et moderne.





Le colonel Azai Assoumani qui est au pouvoir depuis un total de 14 ans représente le passé et je les ai assurés de mon soutien pour changer le destin des Comores avec nos Partenaires et avec l'implication de nos meilleurs jeunes cadres et patriotiques. Les Comores peuvent devenir un État insulaire paisible et prospère dans l'océan Indien.





Texte ©Said HILALI