Fête Nationale française du 14 juillet : Discours du Ministre comorien de l'Intérieur

DISCOURS DU MINISTRE DE L’INTERIEUR MR FAKRIDINE MAHAMOUD, ASSURANT L'INTÉRIM DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À L'OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DE LA FRANCE.





Monsieur L’Ambassadeur

Honorable Assistance,





Je prends avec un grand plaisir la parole, au nom du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, en ce jour de célébration de la Fête Nationale de la République française.

J’adresse au nom du Président de l’Union des Comores, Monsieur Azali ASSOUMANI, du Gouvernement et du peuple comorien, nos félicitations les plus sincères à Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République française et au peuple français.





Monsieur l’Ambassadeur

Honorable Assistance





Le 14 Juillet est une césure majeure dans la marche du monde. La révolution Française ,nonobstant ses magnifiques plages et ses soubresauts terribles, a donné au monde des valeurs, des principes et des normes qui sont devenus universels. Liberté, Égalité , Fraternité, droits de l’Homme et des peuples, c'est cela même les fondements qui dépassent votre Hexagone. Les historiens, d’Albert Mathiez à François Furet, ont débattu et débattent encore de sa portée et de sa signification.





Monsieur L’Ambassadeur

Honorable Assistance,





L’accession du Président de l’Union des Comores à la Présidence de l’Union Africaine est un succès diplomatique indéniable, qui marque également l’enracinement continentale du pays. Dans une période très troublée, il s’agit d’une très grande responsabilité.





La Présidence de l’Union Africaine doit porter une parole de modération, de dialogue et de dignité. Le changement climatique et l’indispensable transition écologique ne peuvent également être négligés.





Les Comores et la France entretiennent des relations historiques d’amitié et de coopération, qui se manifestent aujourd’hui dans divers domaines, notamment l’agriculture et la santé.





Permettez moi notamment de citer, notamment le bel exemple de coopération bi et multilatérale que constitue les avancées concernant la modernisation de l’état civil, fruit d’une collaboration entre l’Etat comorien, la France et l’UNICEF;





Ces relations ne pourront se développer qu’aux prix d’effort mutuellement fournis, fondés sur une relation d’égalité et sur le respect mutuel.





Il convient de prendre résolument les voies et moyens à même de résoudre les désaccords bilatéraux. Il serait également pertinent qu’une facilitation, dans le respect des normes françaises en vigueur, des déplacements en France des citoyens comoriens, puissent se faire.





Je suis convaincu que les relations franco-comoriennes, ancrées dans cette singulière amitié entre nos deux peuples, continueront à se renforcer, s’approfondir et s’élargir, par le biais de nos efforts conjoints.





Je félicite, encore une fois, Vous, Monsieur l'Ambassadeur et Cher Sylvain RIQUIER, le personnel de l'Ambassade de France, ainsi que tous les Français présents aux Comores, à l'occasion de la Fête Nationale de la France.





Vive la coopération franco-comorienne !