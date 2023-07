Coupures d'eau à Mayotte : "Cela fait 20 ans que le gouvernement français ne tient pas ses promesses"

Intensification des coupures d'eau à Mayotte : "Cela fait 20 ans que le gouvernement promet des investissements et ne tient pas ses promesses", dénonce une députée Liot





"Cela fait 20 ans que le gouvernement promet des investissements et ne tient pas ses promesses", a dénoncé Estelle Youssouffa, députée Liot de Mayotte alors que la préfecture annonce une intensification des coupures d'eau. A partir de lundi 17 juillet, les communes les plus densément peuplées de l'île subiront sept coupures "nocturnes" par semaine.





"Non seulement les investissements pour produire de l'eau potable n'ont pas été à la hauteur de l'évolution de la population, mais en plus, on connaît une sécheresse hors du commun", a expliqué la députée. Estelle Youssouffa dit avoir alerté le gouvernement à plusieurs reprises : "On attend une troisième retenue collinaire. Ça fait 20 ans qu'on en parle", dit-elle.





Franceinfo : Il n'y a plus d'eau potable pour tout le monde à Mayotte ?





Estelle Youssouffa : On en est là parce qu'on est à 30 ans de manque d'investissement en infrastructures. On n'a pas assez de retenues collinaires pour stocker l'eau de pluie. En fait, on a des coupures d'eau depuis 1997 à Mayotte. Le gouvernement laisse entendre que c'est une situation exceptionnelle, comme si le fait qu'on ait au moins deux jours de coupure d'eau, toute l'année, à Mayotte semble normal. Le fait qu'on ait plus qu'un jour par semaine où il y a de l'eau dans le robinet, c'est la crise. Je voudrais quand même qu'on revienne aux fondamentaux : avoir de l'eau dans le robinet, c'est la base.





Comment expliquer cette situation ?





La crise est aiguë. Non seulement les investissements pour produire de l'eau potable n'ont pas été à la hauteur de l'évolution de la population, mais en plus, on connaît une sécheresse hors du commun. On a des coupures d'eau quotidiennes de 16 heures à 8 heures du matin. A Mayotte, les gens quittent leur domicile à partir de 5 heures ou 6 heures du matin et ne rentrent pas avant 17 heures. La préfecture a organisé les coupures d'eau de manière à ce que les foyers mahorais n'arrivent pas à faire leurs stocks. C'est quand même gravissime.