Visite de travail du président Azali Assoumani en Guinée : Communiqué conjoint

REPUBLIQUE DE GUINEE

TRAVAIL-JUSTICE-SOLIDARITE





MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES GUINEENS ETABLIS A L'ETRANGER





COMMUNIQUE CONJOINT A L'OCCASION DE LA VISITE D'AMITIE ET DE TRAVAIL EN REPUBLIQUE DE GUINEE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR AZALI ASSOUMANI, PRESIDENT DE L'UNION DES COMORES ET PRESIDENT EN EXERCICE DE L'UNION AFRICAINE





COMMUNIQUE CONJOINT







Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président du CNRD, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, a accueilli à Conakry, du 23 au 24 juin 2023, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail, Son Excellence Monsieur Azali ASSOUMANI, Président de l’Union des Comores, Président en exercice de l’Union Africaine. Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président du CNRD, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, a accueilli à Conakry, du 23 au 24 juin 2023, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail, Son Excellence Monsieur Azali ASSOUMANI, Président de l’Union des Comores, Président en exercice de l’Union Africaine.





Cette visite s’inscrit dans le cadre des prises de contact du Président en exercice de l’Union Africaine pour des échanges de vues sur le développement sociopolitique et économique du continent.





Au titre de la Coopération bilatérale, les deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’excellence des relations entre leurs deux pays. Ils se sont engagés à insuffler une nouvelle dynamique à cette coopération. Les deux Chefs d’Etat ont instruit leurs Ministres en charge des Affaires Étrangères à l’effet d’explorer les voies et moyens pour mettre en place un cadre juridique de coopération devant aboutir à la signature d’un accord instituant la Grande Commission Mixte de Coopération entre les deux pays.





Au plan régional, Son Excellence Monsieur Azali ASSOUMANI, Président de l’Union des Comores et Président en exercice de l’Union Africaine a tout d’abord salué les efforts déployés par les autorités guinéennes pour une transition pacifique et inclusive. Il a ensuite exprimé son soutien à la République de Guinée dans ses aspirations pour un développement harmonieux et durable.





Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, President du CNRD, Président de la République, Chef de l’ Etat, Chef Suprême des Armées, a exprimé sa gratitude à l’Union Africaine pour son soutien et son engagement en faveur de la stabilité et le développement en République de Guinée. 11 a souligne !’importance de la solidarité africaine dans la résolution des défis auxquels le Continent est confronte, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de lutte contre le changement climatique.





Le President en Exercice de l’Union Africaine, Son Excellence Monsieur Azali ASSOUMANI a exprime sa confiance dans la capacité de la République de Guinée a surmonter les défis actuels et a réaliser ses aspirations de progrès et de prospérité. Il a réaffirmé l’engagement de l’Union Africaine a accompagner la République de Guinée dans cette voie.





Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, President du CNRD, President de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, a félicité Son Excellence Monsieur Azali ANSOUMANI, President de l’Union des Comores, President en exercice de l’Union Africaine et a exprimé son soutien pour la réussite de son mandat à la tête de !’Institution panafricaine.





Les deux Chefs d’Etat se sont félicités de la qualité des questions abordées et ont promis de se concerter régulièrement.





Au terme de sa visite d’amitié et de travail en République de Guinée, Son Excellence Monsieur Azali ASSOUMANI, President de l’Union des Comores, President en exercice de l’Union Africaine, a exprime ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au Peuple et au Gouvernement guinéens, singulièrement à Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, President du CNRD, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Supreme des Armées pour l’accueil fraternel et chaleureux dont sa délégation et lui-même ont fait l’objet durant leur séjour en République de Guinée.





Son Excellence Monsieur Azali ANSOUMANI, Président de l’Union des Comores, Président en exercice de l’Union Africaine, a exprimé son intention d’effectuer une autre visite d’amitié et de travail en République de Guinée. Cette intention a été favorablement accueillie par son frère, Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président du CNRD, President de la République, Chef de l’Etat, Suprême des Armées. Il a également exprimé le souhait de recevoir à l’Union des Comores, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail, son frère, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président du CNRD, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées.





Le Chef de l’Etat, Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président du CNRD, Président de la République, Chef Suprême des Armées, a favorablement accueilli cette invitation dont la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique.





Fait a Conakry, le 24 juin 2023