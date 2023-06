Rais Azali hyperbole Agenda 2030 est un échec désastreux à tous points de vue. Pourquoi Azali devrait-il rester à Beit Salam après 2024 ? Dans quel but ? Quelle est l'alternative ? Rais Azali hyperbole Agenda 2030 est un échec désastreux à tous points de vue. Pourquoi Azali devrait-il rester à Beit Salam après 2024 ? Dans quel but ? Quelle est l'alternative ?





Les Comores est un État autoritaire et corrompu qui a perdu son statut de souveraineté limitée. La nouvelle équipe dirigeante devrait redresser les conditions socio-économiques et garantir aux îliens l'adoption de réformes majeures dans les secteurs administratif, judiciaire, constitutionnel et socio-économique.





Notre passé n'est pas une référence dont nous pouvons être fiers, et la nouvelle équipe dirigeante doit inspirer confiance auprès de nos citoyens et convaincre la communauté internationale, et en particulier les "Amis des Comores", qu'un renouveau réel de nos institutions et de la construction de notre nation est en train de se profiler à l'horizon. Les Comores ne seront plus considérées comme un État corrompu et le système judiciaire sera complètement réorganisé et assuré de son indépendance. Des jeunes femmes et des jeunes hommes compétents et expérimentés seront mobilisés pour servir leur État et accélérer son progrès socio-économique tant attendu.





Azali a menti à la population lorsque son régime a prétendu qu'il créerait 80 000 emplois. L'économie s'est effondrée et l'instabilité politique a atteint le zénith. Le régime a instauré la peur et politisé toutes nos institutions républicaines, y compris l'armée et l'autorité religieuse. Le meilleur service qu'Azali puisse rendre à la nation sera d'organiser son retrait de la vie politique avant 2024.





Les nouvelles élections sous l'égide des Nations Unies, de l'Union Européenne et de l'Union Africaine devraient annoncer la renaissance démocratique et de bonne gouvernance aux Comores.





L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux États amis, ne devraient pas être entraînés dans la politique intérieure en fournissant un soutien logistique au régime corrompu et sans vision d'Azali.





English Version





Rais Azali hyperbole Agenda 2030 is a disastrous failure from all points of view. Why should Azali stay in Beit Salam after 2024? For what purpose? Whats the Alternative?





Comoros is a failed authoritarian and corrupt state which has lost its limited sovereign status. The new Leadership should redress the socio-economic conditions and guarantee the îlians the adoption of major reforms in the administrations, judicial, constitutional and socio-economic sectors.





Our past is not a reference to be proud of, and the new Leadership must instill confidence and trust in our citizens and convince the international community and particularly the ” The Friends of Comoros” that a beginning is on the horizon for the real renaissance of our institutions and nation building. Comoros will no longer be viewed as a corrupt state and the Justice system will be completely revamped and assured of its independence. Young competent and experienced young women and men will be mobilised to serve their state to accelerate its much awaited socio-economic progress.





Azali lied to the people when his regime claimed it would create 80 000 employment jobs. The economy has collapsed and political instability has reached the zenith. The regime has installed fear and politicised all our republic institutions includingn the army and the religious authority.

The best service Azali can render the Nation will be to organise his retirement from politics before 2024.





The new elections under the United Nations, European Union and African Union should herald the democratic and good governance renaissance of Comoros.





Saudi Arabia and United Arab Emirates, two friendly states, should not be drawn into internal politics by providing logistical support to the corrupt and visionless regime of Azali.





Par Said Hilali