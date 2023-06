Le Parti CRC réaffirme son engagement indéfectible envers les Comores et son peuple

Communiqué de presse





Le bureau national du Parti CRC remercie les coordinations pour le succès des campagnes de mobilisation militante





Moroni, le 3 juin 2023 - Le Bureau national de la Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) tient à exprimer ses sincères remerciements aux différentes coordinations pour l'organisation réussie des campagnes de mobilisation des militants qui se sont déroulées récemment dans différentes régions de Ngazidja.





Le 28 mai, la coordination de Mbadjini Est et Ouest a brillamment orchestré une campagne d’ouverture de mobilisation des militants, rassemblant une foule enthousiaste et engagée. Le 31 mai, la coordination d'Itsandra Nord et Sud a également su mobiliser les militants avec succès, démontrant une détermination sans faille en faveur du Parti CRC. Enfin, le 1er juin, la coordination de Mitsamiouli Mboudé a fait preuve d'une organisation exemplaire pour mobiliser les militants dans cette région clé du pays.





Nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements à tous les militants qui ont répondu présents à ces campagnes de mobilisation. Votre engagement et votre soutien indéfectible sont essentiels pour la réussite de notre parti et pour le développement des Comores. Nous tenons particulièrement à saluer la participation marquante de la Première dame, dont l'engagement envers notre parti est un exemple pour tous.





Nous souhaitons également exprimer notre gratitude envers les ténors du Parti CRC qui ont pris part à ces événements et ont partagé leur vision inspirante avec les militants. Cette campagne de mobilisation militante a été rendue possible grâce à l'initiative du Conseiller privé du Président, Nour El Fath Azali, qui a compris l'importance de renforcer notre base militante à travers le pays. Nous le remercions chaleureusement pour cette brillante initiative qui a permis de rassembler nos militants et de renforcer notre unité.





Nous tenons aussi à saluer le leadership exemplaire incarné par le Secrétaire général du Parti CRC, Youssoufa Mohamed Ali. Son dévouement, sa vision et son travail acharné sont des piliers essentiels de notre succès en tant que parti politique. Nous sommes fiers de notre leader, Son excellence, le Président Azali Assoumani, pour sa vision audacieuse de faire des Comores un pays émergent. Grâce à sa diplomatie rayonnante, notre pays est à la tête de l'organisation africaine, une reconnaissance de son leadership exceptionnel.





Enfin, nous tenons à souligner que la mobilisation ne s'arrête pas ici. Nous continuerons à intensifier nos efforts et à étendre notre campagne d'adhésion dans les îles d'Anjouan et de Mohéli, afin de renforcer notre base militante et de garantir un avenir solide pour le Parti CRC et pour les Comores dans son ensemble.





Le Parti CRC réaffirme son engagement indéfectible envers les Comores et son peuple. Ensemble, nous continuerons à travailler pour faire des Comores un pays émergent.

Contact presse :

Bureau national

Email : leparticrc@gmail.com

Téléphone : +269332 51 72





Fait le 3 juin, 2023

Le Bureau national du Parti CRC