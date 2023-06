Le nouvel American Corner connecte les Comores aux Etats-Unis et au monde

Les Etats-Unis inaugurent un centre culturel moderne





Le nouvel American Corner Moroni à l'Université des Comores offre des capacités de recherche inestimables aux étudiants de l'université, au corps enseignant et au grand public, tout en renforçant les liens entre les Comores, les Etats-Unis et le monde. Le secrétaire d'État adjoint à la gestion et aux ressources, Richard Verma, et le président de l'Université des Comores, Ibouroi Ali Tabibou, ont inauguré hier le nouvel American Corner à l'Université des Comores, ouvrant officiellement cet espace de recherche et d'apprentissage de pointe à la communauté universitaire et au peuple comorien.





L'American Corner Moroni est un partenariat entre l'ambassade des États-Unis et l'Université des Comores. Le peuple américain, par l'intermédiaire du gouvernement américain, a équipé le centre avec plus de 50 000 USD de technologie et de mobilier. La Fondation Axian fournit une connexion internet à haut débit.





Le secrétaire d'Etat adjoint Verma a remercié le président Tabibou et la communauté universitaire, et a souligné que "cet American Corner incarne l'engagement des Etats-Unis à développer leurs relations avec les Comores et les nations de l'Océan Indien occidental".





L'American Corner Moroni fait partie d'un réseau de plus de 700 espaces similaires gérés par le gouvernement américain dans le monde entier pour donner accès à des informations fiables sur les États-Unis et le monde. Comme dans tous les American Corners du monde, les activités de l'American Corner Moroni sont gratuites et ouvertes à tous.





L'American Corner vous offre la possibilité de découvrir la culture américaine et les valeurs communes américano-comoriennes, de poursuivre des opportunités éducatives, d'acquérir des compétences techniques et entrepreneuriales, et d'améliorer votre anglais. La capacité la plus importante de l'American Corner est la possibilité pour les individus et les groupes de participer à des conversations en personne et virtuelles sur les grandes questions auxquelles sont confrontés votre communauté, votre nation et notre monde.