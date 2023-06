Et si, c'est possible ! Ministre de fonction publique pendant la présidence insulaire de M. Abdou El-wahab, les trois-cent-cinquante instituteurs admi



Un peuple perdu, avec un passé douloureux, un présent pénible et un futur incertain. La malédiction comorienne tape à chaque fois beaucoup plus dur, beaucoup plus fort que l'on imagine. Qu'est-ce que ce peuple a fait au bon Dieu.





Au contraire, Allah nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre bien sur terre. Des îles paradisiaques, un paysage magnifique, une belle mer, un canal qui constitue un carrefour maritime et des forêts fructueuses, bref les Comores sont un jardin sur terre. En outre, il nous a conduit avec une croyance monothéiste, la religion musulmane qui ordonne la bonne conduite, la vérité, la confiance et la bienfaisance et qui condamne le mensonge et la méfiance.





Et si les comoriens et les comoriennes sont-ils des musulmans? On aurait vire bien avec notre tourisme, notre recette douanière, notre pêche, notre agriculture, nos recettes de la préfecture, de l'état civil, de la poste, de la justice et de toute autre instance qui remporte de l'argent à la caisse de l'Etat. En ceci, s'ajoute le gros lot comorien, telle la diaspora. Oui, celle-ci, malgré tout ce que l'on peut dire, elle est, en tout cas de mon avis, le seul espoir d'un avenir meilleur pour ce pays. La bonne exploitation, la structuration de celle-ci ne serait autre qu'un second pétrole.





Et si les ulémas arrêtent de mentir! Les menteurs seront bannis et la confiance regagnerait le pays et tout irait dans le bon sens. Et si, c'est vrai, il y aura des élections libres et transparentes en 2024!





Dans cet optique, l'homme qui ne mâche pas ses mots en matière de transparence et de confiance se porte comme la solution. Il a montré ses preuves pendant le 'pas', un programme d'ajustement structurel qui a eu lieu à l'époque quand notre pays avait perdu la confiance vis-à-vis de la banque mondiale, Saandi Assoumani a été la solution.





Ministre de fonction publique pendant la présidence insulaire de M. Abdou El-wahab, les trois-cent-cinquante instituteurs admis à la fonction publique ont, bien sûr, leur mot à dire. Quand le respect de la loi et de l'égalité est mis à pieds, Saandi Assoumani a été la solution.





L'expert international a travaillé dans plus de quatorze pays et à chaque fois, il montre sa compétence et sa rigueur en face du défi. Il a été la solution en Côte d'ivoire, au Congo, au Burundi, au Sénégal, en Cap vert et j'en passe. Sommes-nous prêts, comoriens et comoriennes, à bénéficier cette manne de notre fils ou continuons-nous le chemin habituel de mensonge et de méfiance?





MMADI MALIK Hakim