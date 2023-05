Une délégation de l'ambassade des États-Unis en visite aux Comores

Une délégation de l'ambassade des États-Unis visite les Comores et célèbre l'indépendance des États-Unis





La délégation a aussi tenu des réunions officielles pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité des Comores





Les relations étroites entre les États-Unis et les Comores favorisent la paix, la sécurité et la prospérité des Comores. Faisant suite à la déclaration conjointe des États-Unis et des Comores signée en février 2023, le Premier Conseiller de l'Ambassade des États-Unis Tobias Glucksman s'est rendu aux Comores les 8 et 9 mai afin de soutenir les efforts des Comoriens pour devenir une démocratie plus forte et plus prospère.





M. Glucksman et sa délégation ont rencontré le Délégué à la Défense Youssouf Mohamed Ali, le Ministre de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures Ali Ibouroi et d'autres représentants du gouvernement afin de discuter des efforts en cours pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Lors de la célébration de la Journée de l'Indépendance des États-Unis le 9 mai, M. Glucksman, s'exprimant aux côtés du Ministre des Affaires Étrangères Dhoulkamal, a exprimé sa satisfaction "de voir tant de progrès déjà réalisés au cours des deux dernières années pour approfondir les relations entre les États-Unis et les Comores, en particulier la coopération dans les domaines du développement économique durable, de l'énergie, de l'éducation et de la santé".





Mentionnant plusieurs entreprises américaines qui envisagent activement des investissements importants aux Comores, M. Glucksman a souligné que "dans le monde entier, les entreprises américaines apportent avec elles des investissements de qualité, des normes commerciales élevées et une technologie avancée. Les entreprises américaines sont également connues pour leurs investissements dans les communautés locales, la création d'emplois dans l'économie locale et la protection de l'environnement".





M. Glucksman a félicité les Comores et le Président Azali pour leur accession à la Présidence de l'Union Africaine en 2023, soulignant que les États-Unis souhaitent que les Comores réussissent dans ce rôle et travaillent ensemble pour faire avancer les objectifs communs pour l'Afrique.





Il a insisté sur le fait que les États-Unis sont désireux de s'appuyer sur la déclaration conjointe de coopération récemment signée entre les États-Unis et les Comores, qui définit une vision de la manière dont les deux nations peuvent s'associer pour créer des opportunités afin de promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité aux Comores, dans la région et dans le monde.