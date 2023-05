Question de Mayotte : Le parti CRC apprécie hautement les positions fermes du président Azali…

Communiqué de presse Communiqué de presse





Le parti de la Convention pour le Renouveau des Comores apprécie hautement les positions fermes du président Azali affichées dans les médias français et africains au sujet de la comoriannité de Mayotte et réaffirme que l’Union des Comores est composée de quatre îles, Mayotte (Maore), Anjouan (Ndzuwani), Moheli (Mwali) et Grande Comore (Ngazidja) en vertu du texte constitutionnel des Comores et des résolutions de Nations-Unies, de l’Union Africaine, de la Ligue Arabe et de l’Organisation de Coopération Islamique.





La CRC salue la volonté de la partie comorienne et française de trouver par la voix du dialogue apaisé, une solution au contentieux qui les oppose sur la question de Mayotte.





Le Parti CRC réitère son opposition farouche à toute opération de nature à violer les droits fondamentaux des populations qui habitent dans l’île comorienne de Mayotte sous administration française. Il reconnaît que la protection et la préservation de ces droits sont nécessaires pour la sécurité et la stabilité de la région et en constituent une préoccupation profonde et constante pour l’ensemble des Comoriens.





Soucieux de la circulation des biens et des personnes entre les îles, et de la sauvegarde des vies humaines, le parti CRC salue le compromis retrouvé entre les deux parties pour reprendre les liaisons maritimes afin de faciliter les échanges entre les îles.





Le bureau national du parti CRC demeure pleinement engagé pour appuyer les efforts conjoints des gouvernements comoriens et français en vue de parvenir à une solution politique au différend territorial entre les Comores et la France et autres points de frictions, dans le strict respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale des Comores.





Le secrétariat national remercie les associations et organisations de droits de l’homme et syndicales comoriennes et françaises pour leur désaccord à l’opération wuambushu en raison de son caractère répressif et attentatoire aux droits.





Nous appelons la classe politique nationale et l’ensemble des Comoriens à soutenir les efforts constants du gouvernement afin de couvrir complètement l’intégrité territoriale des Comores.





Le bureau national