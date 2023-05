Opération Wuambushu : Fahmi Said Ibrahim s’adresse à Azali Assoumani

Opération Wuambushu : L’ancien Ministre des Affaires étrangères Fahmi Said Ibrahim s’adresse à Azali Assoumani, président de l’Union des Comores et de



Lettre ouverte à Azali ASSOUMANI, par Fahmi Said Ibrahim





Monsieur le Président,





L’opération Wuambushu a poussé certains médias, certaines femmes et hommes politiques français à afficher à l’endroit de l’Union des Comores un mépris insupportable allant, sans pudeur aucune, jusqu’à faire du chantage pour 150 millions d’euros que la France est prête à mobiliser en faveur du développement de notre pays sur trois ans.





Elle a, en outre, vu la résurgence de notre différend territorial avec la France sur Mayotte et nous invite à nous interroger sur le positionnement de notre pays dans un monde en pleine mutation à cause de la guerre en Ukraine et qui marque un tournant majeur dans les relations internationales.





Dans ce climat délétère, un élu Mahorais n’a pas hésité, alors qu’il était sur un plateau de télévision publique française, à appeler à tuer « les clandestins comoriens »sans que cela n’émeuve la classe politique française.





C’est pourquoi, il est impératif que notre pays identifie ses intérêts et ce faisant, repenser une nouvelle doctrine pour notre diplomatie afin de s’assurer que notre politique étrangère œuvre pour la défense de nos intérêts vitaux, une fois bien identifiés, mais aussi en adéquation avec le nouvel ordre qui régit le monde.





Pour ce faire, trois axes sont nécessaires afin de donner une nouvelle orientation à la diplomatie comorienne.





D’abord, il est primordial que l’Union des Comores prenne une position neutre dans le conflit en cours en Ukraine. Ce revirement pourrait parfaitement être justifié par l’attitude de l’Occident qui continue à faire la sourde oreille sur la question Mahoraise et ce, en dépit, des 22 résolutions des Nations Unies condamnant la France pour son occupation illégale de l’île comorienne.





Pendant ce temps, la France est une fervente défenseure des résolutions de l’ONU : au Rwanda, en Irak, au Kosovo au nom du droit d’ingérence humanitaire, en Libye ou en Syrie au nom de la responsabilité de protéger, en Côte d’Ivoire contre les violations des droits de l’homme, en Afghanistan contre le terrorisme ou récemment au Donbass, le gouvernement français invoque et s’appuie, dans tous ces cas, sur les résolutions des Nations Unies.





Pourquoi ces valeurs et ces principes s’arrêtent aux portes de notre pays ?





Et pourtant, c’est au nom de ce même droit international que l’Union des Comores soutient, de manière non équivoque, l’Ukraine et appuie ainsi la politique de la France et de l’Europe dans ce conflit, rejetant catégoriquement les référendums organisés en Crimée et dans le Donbass par la Russie.





En ce qui concerne Mayotte, malgré la position comorienne, aucun pays européen n’a apporté le moindre soutien politique à notre pays dans cette opération Wuambushu alors que les référendums organisés à Mayotte par la France et ceux organisés par la Russie en Crimée et dans le Donbass, à titre d’exemple, ont un point commun, qui n’est autre que la violation du droit international.





Pour rappel, en 1976, les Nations Unies, dans sa résolution numéro 1565 du 21 octobre 1976, ont déclaré que Mayotte est comorienne. Elles ont condamné les référendums organisés le 8 février et le 11 avril 1976 et ont considéré ces référendums comme une atteinte à la souveraineté de l’État comorien. Elles ont déclaré, par ailleurs, nul et non avenu tout référendum pouvant être organisé ultérieurement à Mayotte.





Cela laisse à penser, à la faveur de ce parallèle juridique établi, que le droit international se lit, s’interprète et s’applique à géométrie variable : c’est selon….





Mais pour nous, la nouvelle diplomatie, que j’appelle de mes vœux, serait d’autant plus justifiée, que le président comorien est, aujourd’hui, le Président de l’Union africaine.





Or, justement, la quasi-totalité des pays africains observe une neutralité constructive plus conforme aux intérêts de nos pays du Sud. Ce changement de paradigme ne peut que renforcer la posture d’un Président de l’Union Africaine, soucieux de défendre la vision politique du continent dont il est à la tête, c’est-à-dire, le porte-parole de l’Afrique auprès de la communauté internationale.





Aussi, dans cette nouvelle doctrine, l’Union des Comores doit, très rapidement, déposer sa candidature auprès de l’East African Community et ne pas le faire en toute urgence, serait une mauvaise lecture des enjeux actuels, voire une faute politique pour les générations à venir.





Notre salut et notre survie en tant qu’Etat-nation dépend de notre adhésion à cette institution, autrement, les Comores courent un risque sérieux d’être balkanisées à cause des velléités et manipulations sécessionnistes.





Dans les cinquante prochaines années, notre pays aura plus à y gagner en stabilité institutionnelle et économique en adhérant à cet ensemble de l’Afrique de l’Est, dont les populations, de surcroit, sont nos cousins, comme les Français le sont des Italiens et des Espagnols.





De même, notre pays n’a pas grand-chose à gagner au sein de la COI, qui, en réalité, n’est qu’un machin pour paraphraser le général de Gaulle à propos de l’ONU.





Cette organisation régionale ne montre aucun intérêt pour notre contentieux territorial avec la France et pour nos intérêts identifiés comme stratégiques.





Elle n’apporte, non plus, aucune valeur ajoutée, ni à notre économie, ni à notre culture, bref à notre État. L’avenir de l’Union des Comores se trouve et se joue tout naturellement au sein de l’East African Community et de l’Afrique.





C’est la raison pour laquelle, tout en adhérant dans cet ensemble, nous devrions amicalement quitter la COI dans la foulée, dont les pays membres n’ont même pas exprimé la moindre empathie à l’égard de notre pays, dans l’épreuve que traverse notre peuple actuellement. Aussi, le général de Gaulle disait qu’un pays n’a pas d’amis, il n’a que des intérêts. Il avait raison et il nous appartient, à nous, d’identifier où sont les nôtres.





Toutefois, il sera indispensable d’œuvrer au renforcement des relations fortes et séculaires qui nous lient à Madagascar, seul pays de la COI avec lequel nous avons incontestablement des liens historiques et un passé commun.





Et enfin, mettre tout en œuvre pour la réconciliation de notre pays avec le Qatar et l’Iran. Dans cette perspective, notre diplomatie doit, sans attendre le conseil de pays amis, prendre l’initiative et les devants pour engager un processus de normalisation des relations diplomatiques de notre pays avec l’État Hébreu, à l’instar de l’Égypte, de la Jordanie, et dernièrement les Emirates Arabes Unies, le Bahreïn, le Soudan et le pays frère le Maroc, démarche qui s’inscrira dans la dynamique des accords d’Abraham.





C’est pourquoi, j’appelle de tous mes vœux à un changement de la doctrine de notre politique étrangère, seul gage pouvant nous permettre de redorer le blason de notre pays et renforcer, au mieux, la défense des intérêts de l’Union des Comores et en réponse au mépris affiché par certains « amis ».





Tout en vous remerciant pour l’attention que vous voudrez porter à ma lettre, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.