Les Comoriens menés en bateau par Azali

Pourquoi Azali a les mains qui tremblent sur la fameuse opération wuabushu ? Ses déclarations orales sur les différents plateaux des médias internationaux sont en incohérence totale avec les pratiques.





Face à Darmanin et Macron, Azali et sa délégation composée de Msaidié, Fakridine et Dhoulkamal se laissent mener par le bout du nez comme un buffle. Le préjudice moral et même matériel des Comoriens causé par l'atteinte à leur intégrité territoriale par son ancienne puissance coloniale semble être ignoré par la dernière et négligé par le gouvernement comorien en place.





À l'instar de la population et du gouvernement, le territoire est l'un des trois éléments caractéristiques qui doivent être réunis pour que l'on puisse parler d'État. Les Comoriens en sont parfaitement bien conscients mais le gouvernement fait preuve d'ignorance, et de soumission mais aussi de mépris à l'égard de son peuple.





Aucun africain, de la génération ancienne à la génération future, ne méconnaît Jacques FAUCARD, le bras armé de la France pour imposer la vision d'une Afrique soumise. Jacques FAUCARD est un ancien membre de la France libre, proche du général De Gaulle qui gère cette françafrique. Sa mission est de soutenir le pouvoir en Afrique qui joue le jeu de l'amitié franco-africaine et neutraliser les récalcitrants.





Ainsi en novembre 1960, le camerounais Félix Mounié qui se battait pour l'indépendance de son pays dans les années 50, est assassiné par William Bechtel , ancien militaire et qui travaille pour le service secret français. Mort à quelques centaines de mètres du bureau de l'ONU à Genève dans des circonstances très nébuleuses , Félix Mounié a pris le dernier repas avec son bourreau qui a réussi à mettre le poison au talillaumme dans le verre de Ricard de Félix Mounié. Pour le rapprocher, William Bechtel se fait passer pour un journaliste depuis des mois . L'enquête finit par lui pointer du doigt.





Fidèle à la France, Ahmadou Ahidjo n'a rien à craindre de l'opposition. Il est resté au pouvoir pendant 22 ans.





Au Togo l'ancien président Sylvanus Olympio qui voulait se passer de la puissance coloniale en entreprenant les démarches de sortir le Togo du FCFA a été criblé de balles au petit matin du 13 janvier 1963 à Lomé, par un commando militaire. C'est la première victime de coup d'État militaire en Afrique après la vague des indépendances.





La France interviendra militairement plusieurs fois après les indépendances pour faire et défaire les dirigeants africains. Au côté de la françafrique les années De Gaulle sont aussi celles de la prise en main des territoires d'outre-mer où plus d'un millions de personnes vivent toujours sous l'ombre du drapeau tricolore : aux Comores et à Djibouti, la Réunion, en Guyane et aux Antilles, en Polynésie comme en Nouvelle Calédonie , beaucoup ont le sentiment de passer devant l'histoire. Ils réclament donc une autre relation avec la France et parfois l'indépendance. Une revendication inacceptable. La France neutralisait toute velléité d'indépendance. Elle aborde plusieurs stratégies dans nombre des territoires, elle place ses hommes pour mettre les groupes indépendantistes hors jeu.





Aux Comores, le président Ahmed Abdallah Abderemane était sur la liste des proies du réseau Françafrique. Pourquoi Abdallah est -il assassiné ? Est-ce que c'est à cause du refus du renouvellement des contrats des mercenaires français aux Comores ? Ou bien les îles Glorieuses ? Notre histoire nous apprend que Said Mohamed Cheikh, Ahmed Abdallah, Ali Soilihi, Mohamed Taki Abdoulkarim et Saïd Mohamed Djohar étaient placés sur la liste des hommes à battre. Ils sont assassinés à l'exception de Djohar le miraculeux. Le père de l'indépendance, Ahmed Abdallah Abderemane a été l'acheminement et sauvagement assassiné par Bob Denard et les milices français. Deux raisons de l'assassinat à huit clos du président Abdallah, nous mettent en suspens: soit le refus de céder le pays aux mercenaires , paix à son âme ! Nous aimerions bien que Azali et ses bandes se placent dans le sillage du patriote Abdallah. Que Dieu lui accorde le" djannat firdaousse ".





Soit son discours devant son peuple, fondé sur le programme des deux îles glorieuses de la République des Comores, entre Mayotte et Madagascar. Notre père de l'indépendance, deuxième proie du chien de guerre français a été tragiquement assassiné à la présidence., En réalité, Bob Denard, le chien de guerre français, et ses subalternes, n'étaient pas prêts à quitter le petit paradis du canal de Mozambique dans l'océan indien, les Comores notre beau pays, pourtant Abdallah est plus déterminé que jamais. En 1999, une pièce théâtrale a eu lieu à la Cour d'Assise de Paris quand le tueur en série et ses compagnons sont acquittés au bénéfice du doute. Ça veut tout dire !!!Bob Denard a toujours bataillé pour la France mais cette fois-ci la complicité du grand voisin sud-africain est indiscutable.





Quant au tour du président Al marhoum Mohamed Taki, il fait partie des présidents africains, qui sont partis de manière mystérieuse le 06 novembre 1998 en retour d'un voyage officiel en Turquie, passant par l'Espagne pour une visite privée et pour terminer ses marathons diplomatiques les Emirats arabes unis étaient le Terminus. Les funérailles et l'enterrement du président Taki ont été plus rapides que ceux de quelqu'un qui aurait été succombé à des blessures graves liées à un accident de circulation. Il n'en demeure pas moins d'obsèques officielles pour un chef d'État. Pour ce faire, est -ce- que la religion musulmane ne jette pas de voile sur les circonstances dans lesquelles la mort du président Taki est survenue ? C'est très étrange !





Au Burkina Faso, le 15 octobre 1987, le che Guevara africain, le PF( président de Faso) Thomas Sankara est tombé sous les balles avec les mains en l'air, quelle cruauté !!!. Hormis la rivalité longtemps cachée de Blaise Compaoré, il y a aussi le complot International auquel participaient la France et certains pays africains...j'en passe...L'histoire de l'Afrique est aussi la nôtre, et elle est très longue. Notre histoire africaine, nous la partageons avec la France.





Depuis 1994, la France a érigé le plus grand cimetière marin au monde.entre l'île d'Anjouan et l'île de Mayotte . Plus de 30.000 morts à bord de bateaux ( qui transportent du comorien comme l'a dit Macron) dans ce bras de mer. ""Du comorien ""!!! Quelle arrogance !!! Le "" du comorien " n''est pas la langue Comorienne, mes chers lecteurs, mais ce péjoratif humiliant, et méprisant désigne les citoyens Comoriens.





Le "du comorien" signifie une chose et Azali lui a attribué la légion d'honneur. Azali et son gouvernement doivent cesser de prendre les Comoriens pour des abrutis. Azali et son gouvernement ont trahi la nation. Le président des Comores est en réalité en une extrême déloyauté à l'égard de son pays. Azali a commis une infraction politique très grave dans l'exercice de ses fonctions, étant détenteur de l'autorité. Azali coche toutes les cases.





Par SALIM, SG du mouvement Yaroibi-oummat