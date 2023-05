Chasse aux Comoriens : un mineur blessé par balle par la police à Mayotte

Jeudi 27 avril, dans le cadre de l’opération Wuambushu à Mayotte, la police a tiré sur des jeunes à Doujani : un jeune de 17 ans a reçu une balle dans le mollet d’après des Jeudi 27 avril, dans le cadre de l’opération Wuambushu à Mayotte, la police a tiré sur des jeunes à Doujani : un jeune de 17 ans a reçu une balle dans le mollet d’après des révélations de Mediapart . Le lendemain, selon son témoignage, la BAC est venue chez lui et l’a mis en garde-à-vue pendant près de deux jours, avant de le placer sous contrôle judiciaire. Il serait poursuivi pour « participation à un attroupement armé ».





L’incident s’est déroulé autour de 22h, suite à des affrontements entre les policiers et des jeunes du quartier. Le blessé, Kaïl (prénom modifié), affirme à Mediapart qu’il n’a pas pris part à l’affrontement et s’est éloigné après que la police ait lancé du gaz lacrymogène. Trente minutes plus tard, il entend des cris, tente de s’approcher, et reçoit une balle dans le mollet. Alors qu’il se rend à l’hôpital, le jeune comorien panique et rentre chez lui avant d’être soigné : « J’ai eu peur d’avoir des problèmes, même si je savais que je n’avais pas participé aux affrontements avec la police. »





Le lendemain, alors qu’il retourne à l’hôpital, la BAC vient le chercher et l’emmène au commissariat de Mamoudzou, où il passe près de deux jours en garde-à-vue. Interrogé par la police, il ré-affirme qu’il n’a pas participé aux affrontements de jeudi. « Ils ne m’ont pas cru. Ils m’ont menacé, m’ont dit qu’ils s’en prendraient à mes parents pour les faire expulser. J’ai eu très peur pour eux. » a confié Kaïl à Mediapart.





1 800 policiers et gendarmes ont été déployés récemment à Mayotte depuis la France dans le cadre de l’opération d’expulsion massive Wuambushu, dont la CRS8, le RAID, et le GIGN. Cette opération militaro-policière rappelle le caractère colonial de la présence française à Mayotte et toute la brutalité de la politique migratoire xénophobe du gouvernement français.