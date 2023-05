Une source étrangère m'a confirmé que le régime d'Azali avait approuvé l'expulsion administrative des îliens de Mayotte avant l'élection de Macron. Je comprends la frustration du gouverneur Anissi. Anjouan sacrifié ! Une source étrangère m'a confirmé que le régime d'Azali avait approuvé l'expulsion administrative des îliens de Mayotte avant l'élection de Macron. Je comprends la frustration du gouverneur Anissi. Anjouan sacrifié !





Lorsque le régime Azali a signé un accord d'immigration avec France 2019 et a approuvé l'expulsion des îliens de Mayotte pour ses motifs de survie politique, peut être interprété comme une trahison à la Constitution et au serment prêté par Rais Azali pour protéger et défendre les citoyens des Comores.





Je comprends parfaitement la déception et la frustration du gouverneur Anissi Chamsidine d'Anjouan face à la crise humanitaire qui frappe les îliens sur le territoire de Mayotte, l'Eldorado de l'archipel des Comores. Il est difficile d'imaginer les raisons pour lesquelles les autorités centrales ne l'ont jamais consulté sur la signature de l'Accord 2019 portant sur le débarquement des "Damnés de la Mer" à Anjouan. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'Anjouan a été sacrifiée par le régime Azali.





Le régime actuel, étant en partie responsable de cette crise humanitaire massive en ne respectant pas la mise en œuvre de l'accord inapplicable, ne peut donc pas résoudre les conséquences de l'opération Wuambushu déclenchée par le gouvernement français. La France est responsable de son côté d'avoir permis cette situation aux Comores par son soutien aveugle au régime autoritaire et corrompu de Moroni.





Les Comores, État failli, sont condamnées à trouver une solution globale à leur crise existentielle de gouvernance pour faciliter la naissance d'un leadership responsable et compétent capable de mettre en place un État démocratique pacifique, harmonieux et viable à Moroni.





Nos partenaires techniques et financiers, notamment la France, l'Europe, les pays du Golfe et la Chine, devraient aider les Comores à lancer un plan Marshall socio-économique adapté et réaliste pour Anjouan.





Sinon, l'Union des Comores s'effondrera et les conséquences déstabiliseront toute la sous-région et l'Afrique.





Par Saïd Hilali