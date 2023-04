Voici les armes favorites de Mme Youssoupha : Insulter et bloquer son contradicteur. Pourriez-vous nous citer une seule résolution des Nations Unies q



Une imposture, Une imposture,





Bloquer un contradicteur est une preuve de lâcheté, Mme la députée. Pourquoi vous fuyez le débat d'idées.





"Mouchitaki weke oupara haki"





Elle fait croire à la jeunesse Mahoraise qu'elle est coriace et déterminée à ferrailler avec tout le monde pour défendre ses thèses séparatistes de "Mayotte française".





Et ses petites vidéos en train de poser des questions en commission ou interrogeant les ministres, elle les mets en ligne sur sa page Facebook, parfois en première tentative sans la réponse de la ministre en question, quand la réponse risque de déplaire à la confrérie de ses fans dont les arguments sont le cadet de leurs soucis.





Elle adore les "youyou" de ses amis extrémistes mais ne supporte jamais la contradiction portée par l'autre car en vérité, elle est incapable d'avancer le moindre argument pour soutenir ses positions.





Ses armes favorites : insulter son contradicteur à l'instar de ses propos indignes contre son collègue député, Monsieur Jean-Paul Lecoq, qui a eu le malheur de lui opposer, en commission, des arguments relatifs au droit sur l'occupation illégale de Mayotte par la France au mépris du droit international.





La deuxième arme est celle qui consiste à bloquer celles et ceux qui viennent sur sa page Facebook, porter la contradiction avec des arguments : je suis victime de ces méthodes après avoir posté deux commentaires sur une de ses vidéos dans lesquelles elle interroge la ministre des affaires étrangères sur les déclarations de la diplomatie Russe qui se sert dans sa communication du forfait français sur l'occupation de Mayotte pour justifier son agression de l'Ukraine( photo ci-contre).





Deux violations du droit international, toutes proportions gardées, qui entraînent des morts de part et d'autre par noyade ici ou suite à des bombardements militaires là-bas. Et pourtant Mme la députée, adore se présenter comme une victime de la censure des médias, à la moindre occasion. Mais ne se gêne pas de plaider la censure contre d'autres y compris des Mahorais (sa capture ci-contre). Elle est parlementaire mais préfère plutôt bloquer, au mieux, ou insulter au pire, plutôt que de parlementer et ferailler arguments contre arguments.





Non, la démagogie, la haine et le populisme de bas étage sont ses plats favoris comme en témoigne son "carnaval en Salouva ou nambawane " à New-York pour aller, selon elle, faire avancer le dossier pour la reconnaissance de Mayotte française à l'international. Un dossier que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, malgré son véto, n'a pas été capable de régler depuis 47 ans.





Seuls les simples d'esprit peuvent accorder le moindre crédit à un folklore pareil. Mme la députée, Mme la Ministre des affaires étrangères et l'ensemble du gouvernement français, ma seconde patrie : Mayotte est " française" au même titre que la Crimée est Russe, c'est à dire au mépris du droit international. La souveraineté des Comores sur l'ensemble des 4 îles l'archipel ne souffre d'aucune ambiguïté, cf. résolution 3385 des Nations unies.





Voici des références de certaines résolutions pour les curieux :





3161 du 14 décembre 1973

3291 du 13 décembre 1974

31/4 du 21 0octobre 1976

32/7 du 1 er novembre 1977

34/69 du 6 décembre 1979

-

-

47/9 du 27 octobre 1992

48/56 du 13 décembre 1993, ces deux dernières affirment avec force l'unité et l'intégrité des Comores.





Pourriez-vous nous citer une seule résolution des Nations Unies qui parle de Mayotte " française"?





Soyons sérieux !





De grâce! Arrêtez de nous raconter des mensonges, Oui des mensonges.

Pourquoi la France a usé d' un veto le 6 février 1976 sur ce dossier pour bloquer une résolution contraignante du Conseil de sécurité ? Précision importante : c'est son seul veto en cavalier seul.

Cette même ministre des affaires étrangères admet dans une lettre adressée au président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, l'existence d'un différend diplomatique qui touche une question de souveraineté sur la question de Mayotte.





Quelques semaines plus tard, Mme la ministre et Mme la députée, vous affirmez que Mayotte est française, pouvez nous expliquer alors pourquoi la France est condamnée plusieurs fois aux Nations unies alors que vous prétendez que la souveraineté française n' a pas de doute?

Soyons sérieux!





Loin de moi l'idée de faire preuve d'une quelconque Russophile. D'ailleurs, je ne manque jamais de condamner l'agression criminelle de la Russie sur l'Ukraine, car je suis très attaché au droit international et au respect de l'intégrité territoriale des États souverains. C'est pourquoi, au nom de ces mêmes principes, je condamne l'attitude de la France par rapport à l'occupation illégale de Mayotte. On parle de droit international, il ne doit pas y avoir un "deux poids, deux mesures". Le droit international ne doit pas être à géométrie variable.





C'est exactement parce que la France a fait pareille en terme de violation du droit international, que la Russie de Poutine, se sert de ce sujet, pas pour défendre l'État comorien dont le dictateur en place est" un lâche, un vendu qui travaille contre les intérêts des Comores, mais pour justifier son agression criminelle contre l' État souverain d' Ukraine.





Détrompez vous Mme la députée Estelle, la Russie joue sa partition de communication pour ses intérêts mais aucunement pas pour une quelconque aide à l'Etat Comorien.





On a intérêt à discuter entre nous , enfants de cet archipel des 4 îles des Comores pour trouver nos solutions comme dans toute famille au sein de laquelle les membres se sont brouillés, pour le bien de tous, loin de la haine et autres invectives stériles. Car en vérité aucune de nos îles de l'archipel des Comores ( Mayotte, Anjouan, La Grande-Comore et Moheli ) n' a intérêt que ces puissances viennent s'affronter par soutiens interposées dans notre zone.





Mana wadzade warongowa amba: Ba lahija Kaliji Mkiri". Entendez par là, " quand la foudre s'abat sur une zone, elle ne fait pas la différence entre une maison close, une mosquée, un synagogue ou une Église," dit un maxime comorien.

Bloquer un contradicteur est une preuve de lâcheté, Mme @Estelle_Youssouffa. Pourquoi vous fuyez le débat d'idées? pic.twitter.com/KDUris7o8O — HabarizaComores.com (@HabarizaComores) April 4, 2023





Par Kays Soilihi