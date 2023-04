«Cette deuxième victoire est une étape pour la croissance Touristique des Comores». Les Comores ont accueilli les 7 et 8 avril, le bateau de croisière



Les Comores ont accueilli les 7 et 8 avril, le bateau de croisière Silver Sea à la Grande Comore et à Anjouan avec à son bord 200 Touristes qui ont pu découvrir les joyeux des panoramas de nos Iles et de l'histoire comorienne.





Les orientations du Plan Comores Émergeants 2030 portées par le Chef de l'Etat S.E.M Azali Assoumani qui ont placé le Secteur du Tourisme au premier socle du développement, se sont traduites en action par l’arivée du premier paquebot touristique le MS Artania en février dernier, suivi du second navire touristique de ce mois-ci le Silver Sea.





Cette deuxième victoire est une étape pour la croissance Touristique des Comores. Elle est bénéfique pour l’économie du pays, sa population, mais aussi pour son image sur la scène internationale.





Les atouts présentés par nos Iles sont des opportunités reconnues par les passagers du Navire. Adore Comores, agence réceptive chargée de toute la logistique de l'arrivé des croisiéristes en partenariat avec l’Office National de Tourisme, a permis d’accueillir avec succès, le passage du Navire à la Grande Comore le 7 avril et à Anjouan le 8 avril.





À la grande Comore, les Touristes ont passé une journée mémorable à visiter nos plus beaux sites

Touristiques du Nord comme du sud, à se baigner à la grande Plage au sable blanc de Maloudja et à apprécier notre gastronomie unique lors d’un grand diner sous les cocotiers, illuminé par les étoiles et la pleine lune.





À Anjouan, les Touristes ont fortement été marqués par l'accueil chaleureux des anjouanais qu’on leur connait si bien. Ils ont été accueillis avec chacun un collier composé de différentes fleurs naturelles au senteurs uniques envoutantes. Les 200 Touristes ont sillonné les rues de Mutsamudu à la découverte de la Grande Citadelle de la ville, du grand palais ancestral de Mutsa, et des ateliers traditionnels de bijouterie et de sculpture. Un grand festival de Tari a fait danser nos visiteurs qui se sont laisser entrainer par le rythme de notre musique. C’est grâce aux différents acteurs majeurs qui se sont impliqués corps et âmes pour la réussite de cette deuxième croisière, que le passage du Navire Silver Sea aux Comores, fut une réussite :





