Dans les années 70, des extrémistes français ont prétendu que Mayotte était Chrétienne. FAUX !. Aujourd'hui, l'opération Wuambushi est une invention à caractère ethnique. Nous disons NON, NON, NON.





Si Mayotte, sous administration française, poursuit la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, à Moroni, l'état corrompu est sous un système de gouvernance autoritaire et des institutions et un système électoral autocratiques.





Anjouan, l'île la plus peuplée de l'archipel des Comores et aussi la plus pauvre, a été négligée par les gouvernements successifs pendant des décennies et les conséquences sont très claires pour nos politiciens. Anjouan, la "Perle des Comores", a paradoxalement la population la plus travailleuse et peut restaurer sa réputation de région la plus prospère des Comores, mais seulement dans le cadre d'un leadership visionnaire.





Il est impossible pour nos dirigeants autoritaires actuels d'engager des négociations fructueuses avec la France pour la stabilisation de l'archipel des Comores. Les dirigeants maorais, au lieu d'encourager leurs frères de Moroni à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, ont préféré déstabiliser le pays. En 1997, le mouvement séparatiste qui a occupé Anjouan et a finalement provoqué la fin tragique du régime Taki a été conçu et exécuté à partir de Mayotte et dans un réseau d'extrême droite à la Réunion.





Le raïs Azali a démontré son incapacité à gouverner les Comores et n'est nullement prêt à accueillir des milliers de ressortissants comoriens à expulser manu militari de Mayotte. Les politiques de Paris et de Moroni sont également responsables des malheurs dramatiques qui frappent les Damnés de la Mer au sein de l'archipel des Comores.





Il faut se rendre à l'évidence : Azali n'a aucune idée de la manière de résoudre la grave crise humanitaire et c'est pourquoi Paris et nos amis traditionnels devront aider les Comores à construire un État responsable et démocratique. Pourquoi Maurice, les Seychelles et Madagascar n'ont-ils pas les mêmes problèmes d'immigration que les Comores ? Pourquoi les Comores sont-elles un État en faillite ? Nous connaissons les raisons et les solutions durables et efficaces peuvent être trouvées en s'attaquant de front aux défis négatifs.





Par Said Hilali