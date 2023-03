Un Petit archipel de l’Océan indien au cœur des grandes décisions de l’Afrique





Le 18 février 2023 dernier, l’Union des Comores s’est démarquée. dans la sphère politique africaine mais aussi internationale. Le président Azali Assoumani a été porté à la tête de l’Union Africaine malgré les tumultueux enjeux politiques africains et les conflits géopolitiques internationaux du moment.





Encore une fois, le père de la réconciliation nationale vient d’honorer notre pays. Comme aurait pu dire l’adage : une diplomatie spéciale pour un président hors pair. C’est ce que caractérise sa politique et son leadership au niveau international et particulièrement en Afrique.





Cette place de l’Union des Comores dans cette organisation continentale est historique pour notre cher pays. Et je tiens à vous présenter mes sincères félicitations en vous souhaitant plein de succès dans vos missions, Monsieur le Président de l’UA. Après presque 48 ans d’indépendance, aujourd’hui, grâce à vous, un Comorien peut s’affirmer avec fierté et honneur d’où il vient. Même des membres de l’opposition l’admettent. Cette distinction est une fierté nationale que vous avez rendue à tous les Comoriens vivant dans les quatre coins du monde.





« Président des challenges »





Notre président a fait du chemin mais il prend du plaisir à relever les grands défis. Apres avoir mis plusieurs chantiers en marche dans notre pays (construction des infrastructures routières, hôpital Universitaire, transition énergétique en solaire...), c’est le tour du continent africain de bénéficier de son expérience et savoir-faire. Aujourd’hui, il est question de trouver des solutions aux problèmes africains, tant politiques, sécuritaires, alimentaires, de la vulnérabilité au changement climatique, et ainsi apporter notre modeste contribution.





En tant que Comorien et honoré par cette distinction, j’aimerai voir s’instaurer un programme inclusif « Afrika Résiliente » qui peut englober différentes actions transversales, notamment, le renforcement de la résilience sécuritaire, une réponse à l’urgence alimentaire et sanitaire, l’adaptation et la résilience climatique, l’appui à l’éducation et à la recherche scientifique, la diversification des partenaires, l’opérationnalisation du projet d’intégration économique africaine, la ZleCaf.

«Reconnaissance»

Monsieur le Président de l’Union des Comores,





C’est un honneur pour les Comores de vous avoir comme Président,

Vous avez écrit l’histoire de notre cher pays, Vous êtes entrés dans les annales du pays,

Vous méritez amplement le respect de tous les Comoriens,

C’est à travers ces mots que j’ai tenu à témoigner de mon soutien et renouveler ma confiance en vous et votre capacité à redresser notre pays et vous souhaiter bonne chance et courage pour une Afrique unie et prospère. InShaa Allah !





Wardi Abdoumze

Djoumoichongo-Hambu