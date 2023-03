Les ennemis d’Anjouan sont parfois des Anjouanais !





La politique est souvent le théâtre d'alliances étranges, parfois même dangereuses, qui se forment sans aucun lien avec l'intérêt général ou les intérêts d'un pays. La politique est souvent perçue comme un terrain de jeu où les intérêts personnels prennent souvent le pas sur les préoccupations collectives. Un exemple typique de ces alliances opportunistes est le suivant :





Un haut cadre anjouanais, avide de pouvoir mais désespéré, s'est rabaissé à plat ventre pour adouber un membre de l'élite politique de Ngazidja-Comore, un repris de justice honni et détesté partout, pour en faire son chef de l'opposition. Ce repris de justice est réputé pour être un corrompu notoire. Malgré cette notoriété, ce cadre anjouanais a décidé de lui faire confiance pour assumer le rôle de chef de l'opposition politique. Il convient de souligner que ces deux individus se connaissent bien, ayant tous deux occupé des postes de haut niveau dans des institutions et ayant été collègues ministres. Ils font partie des dinosaures qui ont contribué au déclin de leur pays, les Comores.





Les Anjouanais conscients et lucides ne devraient jamais s'associer à ceux qui sont connus pour leurs pratiques de corruption et de malversation, et qui font allégeance au despote Azali dans l'espoir de recevoir ses faveurs et son autorisation pour être candidat aux élections présidentielles illégales et illégitimes, prévues de manière dictatoriale et non constitutionnelle en 2024. Par exemple, le chef de l'opposition de Ngazidja-Comore (CNT) a déjà trahi les siens en se vendant publiquement à ce despote Azali. Malgré cela, ce cadre anjouanais s'en est référé à lui et s'est mis d'accord avec lui.





Il est primordial de ne jamais accorder la moindre confiance à ces Anjouanais qui ne cherchent qu'à obtenir des postes et à gravir les échelons du pouvoir de l'Union des Comores. Ces individus représentent une menace pour notre île et ne serviront jamais le bien-être de notre peuple.





Nous sommes constamment persécutés, réprimés, martyrisés, affamés, asphyxiés, esclavagisés et tués. Cependant, ils nous interdisent de crier au secours et d’appeler à l’aide, sous peine d’être qualifiés de criminels séparatistes.





En réalité, le véritable objectif de cette alliance est de nous soumettre à leur ambition personnelle, tout en nous imposant un système suprémaciste, ethnocentrique et hégémonique. Cette alliance vise à nous diviser, nous affaiblir et nous rendre plus vulnérables à leur exploitation.





Nous devons nous opposer à cette alliance, car elle ne profite pas à Anjouan ni à notre avenir. NON À CETTE ALLIANCE !





Seul un projet qui s'attaque aux problèmes de centralisation de l'état, qui donne la priorité aux droits, à la justice et à la souveraineté insulaire, mérite d'être soutenu, défendu et adopté.





À bas l’Union maléfique des Comores !





Vive l’État souverain d’Anjouan !





Anli Yachourtu JAFFAR

02 mars 2023