Le Président Azali a reçu les Ambassadeurs et les représentants du corps diplomatique et des organismes internationaux accrédités aux Comores pour des



Discours de Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores et Président en exercice de l'Union Africaine





Beit-Salam, le 04 mars 2023





- Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis, Doyen du Corps diplomatique ;

- Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales ;

- Mesdames et Messieurs ;





C’est toujours un réel plaisir pour moi, de me retrouver avec lesReprésentants du Corps diplomatique accrédités en Union des Comores,pour marquer les moments et les événements importants





Ainsi,c’est à la fois un réel plaisir et un devoir pour moi,de vous rencontrer ici au Palais de Beit-Salam,au lendemain de mon accession à la présidence en exercice de l’Union Africaine, Africaine, lors de sa 36ème Session ordinaire qui vient de s’achever à Addis-Abeba.





Il s’agit en effet d’une opportunité pour moi, de vous remercier et de partager avec vous,la joie et la fierté que ressent l’ensemble du peuple comorien,pour le grand honneur fait à notre pays,mais aussi vous associer à nos attentes et nos objectifs et demander votre accompagnement, étant convaincu que vous avez contribué à cette consécration continentale.





A cette occasion, je voudrais tout d’abord, adresser à travers vous, mes chaleureuses salutations, à mes homologues, sœurs, frères et amis, les Souverains et Chefs d’Etat de vos pays respectifs les Dirigeants des Organisations que vous représentez ainsi que les peuples de vos pays respectifs et renouveler mes souhaits de bienvenue aux Comores, aux nouveaux Ambassadeurs récemment accrédités.





Je voudrais ensuite, réitérer ici, mes très sincères remerciements, aux pays membres de l’Union Africaine qui ont confié à mon pays, la lourde mais exaltante mission, de présider notre Organisation continentale.





Il s’agit d’une première historique dont nous mesurons la grandeur.





Nous mesurons également les défis qui y sont liés.





En effet, la présidence comorienne de l’Union Africaine, coïncide avec une période difficile et intervient dans un contexte mondial très marqué par des crises politiques et sécuritaires, qui menacent la paix et la stabilité du continent, voire du monde entier.





Des pays frères sont victimes de l’insécurité et du terrorisme et d’autres font face à de graves différendsnon encore résolus.





La conjoncture mondiale est également marquée par les crises économique et sanitaire, liées à la pandémie de Covid-19 et accentuées par l’impact de la guerre en Ukraine.





Ainsi, pour réussir ce mandat qui nous a été confié, nous avons donc le devoir d’œuvrer sans attendre, en faveur du dialogue intra et interafricain et du rassemblement, être à l’écoute et soutenir les initiatives de consolidation de la paix, de la sécurité et de l’intégration africaine.





Les défis de la démographie en Afrique, de l’insécurité alimentaire, les problèmes socioéconomiques et le climat exigent, plus que jamais, une solidarité interafricaine et internationale sans faille, notamment celle des Nations Unies, de l’Union Européenne, de la Ligue des Etats Arabes et des OACP.





Cette solidarité s’avère primordiale pour que l’Afrique puisse mettre en œuvre sa politique de Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf) et réaliser avec réussite, son agenda 2063.





La place du continent africain sur la scène internationale, en particulier son droit à siéger, de façon permanente, au Conseil de Sécurité de l’ONU, la présence de l’Union Africaine au sein du G20, constituent à cet égard des atouts nécessaires, pour faire entendre sa voix, sur les questions liées à l’énergie et au climat et plaider en faveur de la formation et de l’emploi pour les jeunes africains qui restent les vrais remparts contre la menace des extrémistes de tous bords.





L’action en faveur des droits des femmes, doit également être au centre de notre action.





Comme vous le voyez, les défis qui nous attendent, sont immenses et multiples.





Ainsi, l’engagement du Corps diplomatique et les partenaires bi et multilatéraux à nos côtés et le soutien de vos pays respectif et des organisations que vous représentez, nous seront précieux, aussi bien pour réussir notre mandat de Président de l’Union Africaine, mais aussi, pour poursuivre avec succès,le développement socioéconomique durable et inclusif et l’émergence de l’Union des Comores, d’ici 2030.





C’est avec vous,que nous pourrons construire un pays plus fort dans un continent africain plus solide, sur le plan économique et social, au sein d’un multilatéralisme plus fort et ancré dans la Démocratie et l’état de droit.





Je vous remercie.





Beit-salam