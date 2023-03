Le parti Orange de Kiki de la République tire la sonnette d'alarme !

Le parti Orange de propose des solutions durables pour lutter contre la famine





L'urgence alimentaire aux Comores se fait sentir, un phénomène du jamais vu dans notre pays, et le parti Orange dirigé par l'ancien ministre de l'intérieur Mohamed Daoudou alias Kiki réagit. Aux comores, on a l'habitude d'avoir des politiques publiques poussiéreuses et non fructueuses, mais depuis plus d'une décennie la politique agricole a été mise au placard. Personne n'en parle. Plus de 47,88% des terres exploitables en agriculture sont libres. C'est énorme !





Pour un pays qui ne produit pas assez pour nourrir sa population, près d'un million de personnes ne mangent pas à leur faim chaque jour. C'est très alarmant !!! Après ces années de baisse , la pénurie alimentaire s'est aggravée depuis 2011 et commence à s'empirer dangereusement depuis 2016 sous l'emprise de la multiplication des crises politiques, de nouvelles méthodes nocives aux meilleures conditions agricoles, et des crises économiques à répétition. Ceci est bien sûr le résultat de la défaillance structurelle d'un système agricole et alimentaire très inégalitaire, où plutôt inexistant.





Si le rythme actuel de négligence de la part de l'État se poursuit, avec ce nombre de personnes sous-alimentées, c'est toute la population qui sera entraînée dans la famine, d'ici 2030, date du rendez-vous pour l'émergence du président Azali.





La deuxième formation politique du pays, derrière la CRC, en l'occurrence le parti Orange de KIKI de la République a tiré la sonnette d'alarme sur la situation alimentaire préoccupante dans laquelle se trouve plus de la majorité de la population. Il a mis en avant l'urgence de changer de cap et de repenser en profondeur les modes de production agricole et de distribution alimentaire dans le respect de la nature et de l'humain. Il savait très bien où aller en priorité, en choisissant la sous région de Hamanvou, l'une des régions les plus fertiles et agricoles du pays , pour y mettre en place le dispositif dont l'objectif c'est de donner aux populations comoriennes une autosuffisance alimentaire.





D'après ce qu'on a appris comme sources fiables, le parti Orange compte élargir le paramètre de ses compétences agricoles au niveau national. À l'occasion de la journée du parti Orange pour la promotion agricole et de l'élevage, les militants et les sympathisants du parti se sont rassemblés à Bouenidi-Hamanvou le dimanche 19/03/2023 pour les états généraux et la mise en place de nouvelles options visant à augmenter la vitesse de la machine agricole. En tout cas, c'est une première, pour un parti politique hors pouvoir, de concrétiser des ambitions aussi bénéfiques pour l'intérêt général. C'est une politique agricole très réussie, nonobstant l'absence de puissance publique. Mais le Parti Orange aurait dû convier monsieur Msaidié afin qu'il puisse apprendre comment on fait, à bon escient, son travail.





Ce jeune leader charismatique mais pas autoritaire, et son parti, ont réalisé un travail significatif en ayant su en amont, évaluer les difficultés pour les comoriens, d'accéder à une alimentation saine et équilibrée, soit le quart de la population. Pour Kiki de la République et son parti, il n'y a pas mille solutions hormis d'inciter les catégories paysannes à produire suffisamment avec les voies et moyens mis en disponibilité par le parti Orange. Avec les mécanismes d'évaluations de ce dernier , le Hamanvou bât le record en matière agricole au niveau national après une régression en la matière causée par les mauvaises gouvernances et le manque de volonté politique en matière agricole susceptible d'encourager les agriculteurs, et valoriser leurs produits.





L'ancien ministre de l'intérieur KIKI et son parti l'ont fait. Ils ont refusé que les comoriens et les comorienne soient condamnés à mourir de faim. Et pour lutter contre ce fléau, le parti Orange et son patron ont mis en place des mesures rapides pour venir en aide aux enfants et aux familles sous-alimentées; ils fournissent un soutien aux petits producteurs locaux et aux personnes marginalisées sur le long termes afin de les aider à faire face aux difficultés et à améliorer leur productivité et leur accès aux marchés. Ils investissent dans les programmes agricoles connu pour combattre la famine.





Lors de sa journée pour la promotion agricole et de l'élevage le parti Orange a promis de s'investir, partout dans le pays, dans le cadre de l'initiative de la sécurité alimentaire, pour encourager un développement agricole durable et une nutrition adéquate.





Conscient que lutter contre la faim, c'est aussi Lutter pour la paix, le Parti Orange promet d'agir au quotidien pour transformer les politiques agricoles et alimentaires au niveau national. Le parti Orange milite pour une transformation globale des systèmes alimentaires pour les rendre plus durables, résilients et juetes. Le Parti Orange a pour objectif d'aider les populations vulnérables à retrouver une autonomie et une indépendance alimentaire dans le pays. La fumée provient sans doute, du feu.





Pour le mouvement yaroibi-oummat ""Agir pour les Comores "", s'immobilier dans une attitude, ou bien sous l'emprise de mesquineries concurrentes et politiciennes, n'est pas du tout sa philosophie politique. Yaroibi-oummat apprécie ce qui est appréciable quelque soit sa provenance. Les Comoriens et les comoriennes en priorité.





Le SG Salim du mouvement yaroibi-oummat.