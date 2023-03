La répression et l’exploitation des Anjouanais...





Sous leur chape de plomb, Azali, l’usurpateur de pouvoir, ainsi que ses acolytes, nous discriminent, nous privent de nos droits et privilèges, sabotent et/ou boycottent tous nos projets, et s’approprient l’aide financière venant de l’étranger destinée à la rénovation ou à la construction d’infrastructures et à l’amélioration des conditions de vie du peuple anjouanais.





Pour nous étouffer davantage, ils nous interdisent même la desserte aérienne en provenance de Mayotte et d’ailleurs, et obligent à ce que tout dédouanement d’importations commerciales se fasse chez eux à Ngazidja-Comore, afin de nous confisquer les fonds. De plus, le moindre acte d’état civil est centralisé à Moroni. On ne peut qu’imaginer le poids psychologique, économique et financier qui pèse sur les Anjouanais, surtout sur les Anjouanais lambda. Nous sommes mis à bout d’épreuve !





Nous ne tolérons pas ce système oppressif de centralisation étatique qui permet à ce régime sanguinaire d’Azali et à l’élite politique de Ngazidja-Comore de décider de notre vie. Nous dénonçons leur suprémacisme ethnocentrique, même s’ils nous criminalisent avec le terme « séparatiste » même si cela implique de prendre les armes contre eux.





Combien de personnes doivent encore mourir en tentant de rejoindre Mayotte pour fuir la misère, les persécutions ou pour obtenir des soins médicaux ? Les hôpitaux d’Anjouan étant devenus des mouroirs, alors que ceux de Mayotte sont épargnés sous protection de la France. Cette barbarie doit cesser.





Il est temps que les Anjouanais se lèvent et s’organisent contre cette oppression, pour lutter en faveur de la liberté, de la dignité et de la justice. Personne d’autre ne viendra nous libérer de l’emprise de cette dictature sanguinaire d’Azali et ses acolytes.





Ne croyons pas que le malheur ne frappe ou ne frappera que nos voisins. Cette dictature sanguinaire est aveugle et frappe tous ceux qui se dressent sur son chemin. Sans notre mobilisation, nous risquons de périr les uns après les autres !





Chaque île doit être en mesure de prendre des décisions souveraines dans ses choix politico-économiques et sociaux, tout en demeurant membre de l’Union des Comores.





À bas l’Union maléfique des Comores !





Vive l’État souverain d’Anjouan !





Anli Yachourtu JAFFAR

06 mars 2023