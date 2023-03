Ce qu'à subi Agwa est pire que ce que j'ai subi pendant la période des mercenaires

Que dit Agwa?





Ce qu'à subi Abdallah Abdou Hassani Agwa en détention est pire que ce que j'ai subi avec des camarades de lutte pendant la période des mercenaires. Je lui souhaite de ne pas avoir le traitement à vie qui fait de moi un usager chronique des cabinets médicaux.





Je lui souhaite de ne pas vivre comme moi à considérer qu'un jour sans douleur physique est un jour béni et que seule la croyance en un monde juste et la solidarité de tous les miens me permettent de tenir et de continuer à me battre.





Je lui dis que lorsque je regarde les cicatrices sur mon corps et je revois les scènes de tortures et d'humiliation dans mon esprit qui n'a rien oublié, je verse des larmes non pas pour la monstruosité à mon égard mais, pour la fierté d'avoir été acteur pour mon pays pendant que nombreux sont ceux qui se contentaient du rôle de victime.





Je lui dis que les bourreaux d'aujourd'hui seront les victimes de demain car ils auront certainement le temps de se faire violence, eux-mêmes, par leur mémoire.





Je lui dis que le jour incontournable où la liberté pèsera de toute sa force, de toute sa popularité et de toute sa splendeur, ce sera aussi la nuit où les cauchemars auront peur de la lumière qu'il nous plaira de l'appeler démocratie.





Dini Nassur