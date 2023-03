ADAMOU MOHAMED, UN IMPORTANT AVERE





Encore pour une deuxième fois, je mouille mes pointes des doigts pour pondre, ce qui vient de s’étaler. L’homme Adamou Mohamed, connu sous le non d’Adamo, est un icône incontestable sur le plan national. Cet ancien ministre sous Djohar comme tant d’autres de sa génération, a pu avec véhémence équilibrer et maintenir debout un régime qui a failli tomber à la seconde près.





C’était quand Ahmed Halidi, président de la Cour suprême de l’époque a lu le coup d’Etat médico-constitutionnel de la Cour suprême visant à renverser Said Mohamed Djohar, le 3 août 1991. Un an après le samedi 26 septembre 1992, il a été impliqué dans un Coup d’Etat avec Omar Tamou, Mtara Maecha, feu, Said Ahmed Said Ali (Charif), Mohamed Ali Soilih, Mamadou et Charafeine. L’homme politique c’est ça. Passons.





Je ne suis pas biographe de l’homme, ni parmi ceux qui ont bénéficié de ses bourses d’étude, mais quand la lumière fait ses frou-frou, il faut apprécier, et éviter le déni. Adamou Mohamed, a servi une ville, une région et un Etat. Tout comme ses semblables. Cet homme « entente » comme les siens de l’EJC (Entente des Jeunes d’Ikoni), d’il y a plusieurs décennies, est un des pionniers dans la ville d’Ikoni, aux heures où ce milieu avait besoin de s’épanouir. Aujourd’hui cette ville comme la région de Bambao d’ailleurs ne sont que des décombres, et certains architectes du beau temps révolu sont là, et parmi eux Adamou Mohamed, conservons-les, respectons-les… pour un défit à ce troisième millénaire. Passons.





Ce poids lourd sociopolitique, est l’un des enfants d’Ikoni. Adamou Mohamed, cet ami de la jeunesse, est un leader né avec une fougue innée. Cet homme ASEC, passant par UDZIMA et puis ces heures-ci UPDC, est l’homme au verbe d’un politicien et à ceux d’un encadreur. Il est l’un des importants d’Ikoni, de Bambao et même des Comores dans ce monde où le charisme est en déchéance. Sans doute, il a ses défauts, qui ne sont pas moindre bien-sûr, mais cela ne donne pas raisons de gommer ses qualités. Pour son passé comme quelques hommes et femmes du milieu, il faut mettre encre sur papier. Je le fais et c’est ma conscience.





Said Yassine Said Ahmed

Le 24 mars 2023