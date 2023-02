Violences contre les Noirs en Tunisie : Communiqué ! Le climat est de plus en plus violent et les discours qui stigmatisent les africains subsahariens



VIOLENCES CONTRE LES AFRICAINS SUBSAHARIENS EN TUNISIE : COMMUNIQUE DES ORGANISATIONS AFRICAINES ENGAGÉES DANS LA LUTTE CONTRE L'ESCLAVAGE ET SES SÉQUELLES





Notre organisation est vivement préoccupée par la situation des africains subsahariens en Tunisie où ils sont victimes des violences sans doute provoquées par la montée des discours haineux et racistes contre leur présence sur ce territoire africain.





Le climat est de plus en plus violent et les discours qui stigmatisent les africains subsahariens établis dans certains territoires d’Afrique du Nord sont intolérables, contraires à la volonté, la vision panafricaine des pères fondateurs de l’Unité Africaine et aux engagements internationaux signés par eux, rappelés dans les chartes des Nations Unies, de l’Union Africaine et le droit international humanitaire.





Sans vouloir nous immiscer dans la gestion des affaires intérieures des pays , notre organisation panafricaine rappelle aux États membres de l’Union Africaine que le recours à la violence n’est pas la solution acceptable et responsable pour résoudre l’épineux problème des migrations et qu’ils doivent se conformer au droit international humanitaire pour trouver des outils appropriés et pertinents à cette problématique.





Notre organisation panafricaine appelle l’Union africaine à inscrire dans son agenda, comme prioritaire, la question des migrants à l’intérieur du continent africain . Une délégation de notre organisation se rendra très prochainement dans les pays africains et européens exposés à cette question des migrants pour étudier et définir ensemble les solutions et notre contribution à cette problématique dans le respect du droit international humanitaire.





Paris , 23 février 2023

Pour la Coordination,

Me Saïd LARIFOU, Avocat,

Président de Waraba Afrique





Organisations membres de la Coordination :





1 - Ganbanaaxu Féddé (Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie et les deux Guinées)

2 - Kane Afrique

3 - Waraba D’AFRIQUE

4 - Assep : (Association soninké du Sénégal pour l'égalité et le progrès)

5 - A.H.M.E : (Association des Haratine de Mauritanie en Europe)

6 - A.R.M.E.P.E.S-France : (L’Association des ressortissants mauritaniens pour l’éradication de la pratique de l’esclavage et ses séquelles)

7 - IRA-FRANCE (Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste)

8 - MSDH:(Mouvement pour la Sauvegarde des Droits de l’Homme.)

9 - RMFP : (Rassemblement Malien pour la Fraternité et Le Progrès

10 - Solidarité Africaine section France

11 - Un Passé Trop Présent

12 - Memouké Diaguily

13 - IPLESM: (Initiative pour lutter contre l'esclavage et ses séquelles en M’Beidiya sakha)

14 - A.C.D.E : (Association Contre la Domination et l Esclavage )

15 - UVDS: (Union des Volontaires pour le Développement de Soninkara )

16 - Alliance Ganbanaaxu Feddé Mauritanie

17 - Ganbanaaxu Feddé Mauritanie

18 - L'association Chene et Baobab, Union Nationale des Travailleurs Africains des Troupes Coloniales et D'outre Mer

19 - La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (L.T.D.H)

20 - PEERAL FAJIRI

21 - Collectif des français d’origine ivoirienne et des amis de la Côte d’Ivoire.