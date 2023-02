Premier communiqué de Mamadou en tant que chef de l’opposition

Communiqué

La situation qui prévaut en Union des Comores ne peut laisser indifférent toute personne attachée aux principes de la démocratie et aux droits fondamentaux notamment les libertés publiques et aux aspirations légitimes de la population de nos îles.





L’appel à la paix, à la stabilité et le vivre harmonieusement ensemble avec nos valeurs religieuses et coutumières doit impérativement être notre aspiration commune. Car c’est cela qui peut nous conduire à l’éradication de la pauvreté et construire un développement socio-économique soucieux des plus vulnérables, en partenariat avec tous les amis des Comores.





C’est dans cette optique que j’ai accepté d’assumer la lourde charge de leader de l’opposition nationale, démocratique et populaire que les forces politiques, les Organisations de la Société Civile et personnalités, toutes tendances confondues, viennent de me confier solennellement, à la suite de différentes concertations aboutissant à une réunion conséquente ce dimanche 5 février 2023 à Paris.





Je me réjouis de prime abord de cette unité scellée qui constitue une force unifiée capable de porter les idéaux qui fondent les aspirations légitimes de l’ensemble des Comoriens. J’exprime, à cet effet, ma satisfaction de retrouver l’opportunité de mettre encore mon expérience au service de la stabilité, la paix et la concorde entre les Comoriens.





En foi de quoi, devant Le Tout Puissant et l’Histoire, je m’engage sur l’honneur à œuvrer avec la plus grande détermination pour le rassemblement de tous les Comoriens et Comoriennes, en faveur du rétablissement de l’ordre constitutionnel et de l’Etat de droit, du pluralisme politique et de la diversité, dans le respect des Accords de Fomboni de 2001 fondés sur l’autonomie des îles et la présidence tournante, qui constituent le socle de l’unité et de la stabilité du pays.





Pour ma part, je rejette toute médiation par un quelconque citoyen qui serait chargé par le Colonel Assoumani Azali de diligenter un prétendu dialogue politique inter-comorien.





En effet, l’expérience d’un dialogue inter-comorien voué plusieurs fois à l’échec me conduit à la demande de l’ouverture d’un dialogue politique inclusif, sincère et transparent qui serait préalablement soumis à la libération de tous les prisonniers politiques, en particulier l’ex président Sambi et le Gouverneur Salami ainsi que la participation incontournable la diaspora.





Un tel dialogue suppose impérativement la supervision de la Communauté Internationale afin d’aplanir les divergences et promouvoir un climat politique apaisé, nécessaire à un réel développement socioéconomique durable.





Dans cette optique, j’appelle donc les partenaires au développement des Comores à contribuer à la pacification de notre pays, en apportant son soutien à toute initiative qui soit en droite ligne avec cette aspiration collective. Je reste persuadé que le bon sens et la sagesse sauront triompher pour mettre les Comores sur la voie de l’espérance.





Puisse Allah sauvegarder et bénir les Comores





Paris, le 17 février 2023

Mohamed Ali Soilihi

Ex-Vice Président de l’Union des Comores