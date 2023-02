Les États-Unis et les Comores signent un accord historique. Les liens de gouvernement à gouvernement et de peuple à peuple entre les États-Unis et l'U



Les liens de gouvernement à gouvernement et de peuple à peuple entre les États-Unis et l'Union des Comores ont un grand potentiel pour améliorer la vie quotidienne du peuple Comorien.





Pour renforcer ces liens, l’Ambassadrice Américaine Claire A. Pierangelo et le Ministre des Affaires Étrangères de l'Union des Comores, Dhoihir Dhoulkamal, ont affirmé les liens d'amitié entre les deux pays en signant aujourd'hui la Déclaration Conjointe de Coopération entre les États-Unis et les Comores au bureau du Président à Moroni. Le Président Comorien Azali et sept ministres clés étaient présents, dont ceux chargés des finances, de l'intérieur, de la défense, de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement et des télécommunications.





Cette déclaration conjointe présente une vision de la manière dont le renforcement du partenariat entre les deux pays fera progresser les objectifs communs de paix, de prospérité, de sécurité et de stabilité au niveau régional et mondial. En outre, l'accord renforce l'engagement des deux pays à faire respecter l'ordre international fondé sur des règles, à promouvoir la tolérance, à soutenir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, à renforcer les processus démocratiques et à protéger les droits de l'homme.





L'amélioration de la prospérité des Comores par le biais d'un développement durable et inclusif et d'échanges éducatifs et culturels est un aspect essentiel de la feuille de route définie dans la déclaration. L'accord souligne également l'importance de la collaboration entre les deux pays pour répondre aux menaces régionales, à la criminalité transnationale, au trafic d'êtres humains et à la pêche illégale.





Cette déclaration conjointe représente une étape importante dans le développement des relations entre les gouvernements américain et comorien et entre les peuples des deux nations.