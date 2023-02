Football for Schools s’installe dans les écoles des Comores. Lancé en 2019 par la FIFA et l’UNESCO, le programme Football for Schools vise à rendre le

Le programme Football for Schools a été lancé dans les Comores les 30 et 31 janvier dernier

40 éducateurs et 130 enfants ont participé à l’événement

Les Comores sont le premier pays de l’Océan Indien et le troisième de la région COSAFA à participer au programme







Lancé en 2019 par la FIFA et l'UNESCO, le programme Football for Schools vise à rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier en intégrant des activités liées au football au cursus scolaire. Conformément à la Vision 2020-2023 du Président de la FIFA Gianni Infantino de rendre le football véritablement mondial, le programme est déjà entré en vigueur aux quatre coins du monde.





Depuis quelques jours, un nouveau territoire est désormais concerné, avec le lancement du programme aux Comores, qui deviennent ainsi le premier pays de l’Océan Indien à y participer, et le troisième de la région du Conseil des Associations de Football en Afrique Australe (COSAFA). Les 30 et 31 janvier dernier, la Fédération de Football des Comores (FFC) a organisé un événement de deux jours pour l’inauguration du programme dans le pays. Malgré les difficultés logistiques de déplacement dans l’archipel, 40 formateurs d'entraîneurs sont venus des trois îles principales, pour participer au cours de renforcement des capacités proposé par les instructeurs de la FIFA.

Conviction et ambition





A long terme, l’objectif est que chaque éducateur puisse transmettre son expérience et les connaissances acquises dans sa communauté, afin que le maximum d’enfants et d’écoles puissent tirer les bénéfices du programme dans les trois des quatre îles de Grande Comore, Mohéli et Anjouan. "La Fédération Comores de Football souscrit avec conviction à ce programme, dont l'ambition est de promouvoir les compétences et les valeurs de vie visées à travers la pratique du football tout en contribuant aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et à ceux de la carte des Comores Emergentes", commente Hamid Mohamed, Secrétaire Général de la FFC, l’un des nombreux dignitaires qui ont assisté aux festivités.