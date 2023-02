Azali remercie l’UE pour les appuis qu'elle apporte aux pays africains et aux Comores

Le Chef de l'État a été invité à Bruxelles à un déjeuner de travail avec Monsieur Charles Michel, Président du Conseil de l’Europe.





Après un tête-à-tête entre les deux Présidents, les Ministres Houmed Msaidié, Mze Aboudou, et le Conseiller Hamada Madi se sont joints aux échanges qui se sont focalisés notamment sur :





la coopération bilatérale. le développement socio-économique. 3la démocratie. la Présidence de l’Union Africaine.

Azali remercie l’Union Européenne et le Président du Conseil Européen

Le Président a remercié l’Union Européenne et le Président du Conseil Européen pour les appuis multiformes que l’UE apporte aux pays africains et à l’Union des Comores en particulier, dans le cadre des relations stratégiques que les Comores entretiennent avec l'Union et qui soutiennent le développement socio-économique des Comores.





Il a rappelé les secteurs que l’Union Européenne a soutenu et continue de soutenir, notamment : l’agriculture, l’éducation, le transport, l’environnement et aujourd’hui, la gouvernance financière, le commerce et la petite industrie de transformation des produits agricoles.





Le Président a salué les conclusions du 6ème Sommet UE-UA de février 2022 avec une vision 2030, qui consacre une enveloppe de plus de 150 millions d’Euros pour le financement des économies africaines, notamment les investissements publics et privés, dans les domaines de l’énergie, des transports et du numérique ainsi que dans les secteurs sociaux de la santé et de l’éducation.





Il a indiqué que les relations fructueuses entre l’Union européenne et l’Afrique et entre l’Union européenne et les Comores, doivent être entretenues et renforcées, et que c’est cet esprit d’une coopération étroite avec l’Union européenne, qu'il a toujours entretenu au niveau bilatéral, qui va animer sa Présidence de l’Union africaine.





La guerre en Ukraine a été largement abordée, un conflit avec des impacts négatifs considérables sur l’économie mondiale. Ils prônent pour la reprise du dialogue entre les parties.

Le Président s'est réjoui de l'évolution positive des discussions sur les accords de pêche et de la levée prochaine du carton rouge imposé sur les Comores.





Il a proposé la mise en place d’un nouvel instrument de coopération entre l’UE et l’Union des Comores (INDCI), pour la période 2021-2027, qui servira de levier pour mobiliser d’autres ressources auprès de la Banque Européenne d’Investissements.





Le Président a rappelé que les Comores, pays insulaire, subit les chocs exogènes liés au climat, notamment la montée des eaux avec des villages et villes côtières fortement exposés, et que pour faire face à la montée des eaux marines qui menacent la population côtière, l’Union des Comores souhaiterait que l’Union européenne puisse accélérer son appui dans le cadre du programme Pacte vert et bleu, permettant le financement des programmes de protection côtière.





Les thématique de la « ZLECAF », les problématiques liées à la réforme du Conseil de Paix et Sécurité, la nouvelle clef de la répartition des contributions annuelles des Etats membres, la lutte contre le terrorisme, la question du barrage de la renaissance ; le Bilan du premier plan décennal de l’agenda 2063 et la programmation du prochain plan ont également été évoqués, lors de cette rencontre.





Le Président a obtenu un écho favorable sur l'ensemble des sujets abordés. ©Beit-salam