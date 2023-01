La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux des«Vous avez la lourde mission et le devoir de garantir la protection de l’Etat et des citoyens»



La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux des hommes et des femmes des Forces de Défense et de Sécurité, au Chef de l'Etat, a eu lieu ce mercredi 4 janvier, au quartier général de Kandani.





Le Chef d’Etat-Major, les hauts gradés de l’Armée Nationale de Développement, ainsi que toutes les forces de défense et de sécurité, ont adressé leurs vœux au Président de la République, à l’occasion de la nouvelle année. Cette cérémonie a été marquée, par l’élévation du Chef d’Etat-Major, Youssouf Idjihadi, au Grade de Général de Brigade, une demi-heure plutôt au Palais de Beit-Salam.





Le Délégué chargé de la Défense, Monsieur Youssouf Mohamed Ali, a pris la parole au nom des différents Corps Armées, pour exprimer leur gratitude à l’endroit du Chef de l’État. Il a rappelé au cours de son allocation que « l’Armée est la colonne vertébrale d’un pays, et est le principal levier de paix et de développement ».





Pour sa part, le Président de la République, a salué les efforts des Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang de l’AND ainsi que l’ensemble des Forces de Sécurité́, notamment les Personnels de la Police Nationale et du Cosep, qui ont oeuvré pour la sécurisation du pays. En tant que Chef Suprême des Armées, il a félicité les différents corps armées pour les missions qu’ils accomplissent, difficilement et « parfois au péril de leur vie, avec noblesse, dévouement et professionnalisme ».





Au cours de son allocution, le Chef de l’État a déclaré ce qui suit : « Vous avez, en effet, la lourde mission et le devoir de garantir la protection de l’Etat et des citoyens, de protéger leurs droits de circuler, de se rassembler, d’entreprendre et de vivre en bonne santé et dans la confiance ». Il a également réitéré son engagement et celui du Gouvernement, pour mettre tout en œuvre, pour que les Forces de l’ordre puissent prévenir les dangers, réagir en cas de besoin et exercer l’ensemble de leurs missions, avec efficacité.





Le Président de la République a une nouvelle fois renouvelé ses chaleureuses félicitations au Chef d’Etat-Major Youssouf Idjihadi, qu’il venait d’élever, au rang de Général de Brigade. « Cette distinction qui est aussi une grande marque de confiance, est un hommage que nous lui rendons personnellement, et à travers lui, à vous tous, frères d’arme, en reconnaissance des services rendus à la Nation » a conclu le Chef de l’État. ©Beit-salam