Nîmes : L’ambassadeur des Comores à Paris rencontre la communauté régionale

L’ambassadeur des Comores rencontre la communauté régionale





Ce samedi-là, la foule se pressait aux abords du centre social Simone-Veil. La Fédération des Association Comoriennes (FAC) de Nîmes avait organisé une journée culturelle avec, en invité d’honneur, Son Excellence Ahmada Hamadi, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Union des Comores en France. Pour l’accueillir à son arrivée à Valdegour, François Courdil, adjoint délégué à la politique de la ville et aux centres sociaux, le président de la FAC, Daani Mzembaba et son équipe, tous entourés de la communauté comorienne venue de toute la région.





Pour lancer cette journée festive, Daani Mzembaba a présenté au public et à monsieur l’ambassadeur son association, dont le but est " d’accompagner le public dans ses démarches du quotidien et, avec l’aide de l’ambassade de l’Union des Comores en France, d’être un organe agréé et habilité pour l’établissement des documents officiels des membres de la communauté comorienne". François Courdil, qui représentait le maire de Nîmes, a affirmé à Son Excellence que c’était "un honneur pour la Ville de le recevoir", ajoutant que, "à Nîmes, il n’y a pas de communauté comorienne ou de communauté française, mais une seule communauté nîmoise et c’est ensemble que nous construisons l’avenir".





Des mots qu’Ahmada Hamadi, après une accolade fraternelle, a repris en indiquant que "c’est parce qu’ils sentent accueillis que de nombreux Comoriens s’installent à Nîmes" et en rappelant que sa mission, vis-à-vis de la communauté comorienne en France, était "de la protéger mais aussi de l’accompagner et de l’engager dans son intégration en France et dans le respect de la loi et du pays qui l’accueille".





Après les discours, un groupe de danseurs comoriens est monté sur scène pour présenter un spectacle traditionnel, entraînant avec lui François Courdil et Ahmada Hamadi, chacun un collier de fleurs autour du cou. Puis, un repas, lui aussi traditionnel, a été... Lire la suite sur Midi Libre