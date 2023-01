«J'ai décidé de soutenir le pouvoir du Président Azali et de m'y impliquer pleinement». Je préfère l’arène du courage. Et donc, je vous informe ma déc



Je préfère l'arène du courage. Et donc, je vous informe ma décision mûrement réfléchie.





J'ai décidé de soutenir le pouvoir du Président Azali Assoumani et de m'y impliquer pleinement.

Je souhaite dorénavant apporter toute mon énergie dans la construction d’un lendemain meilleur pour notre pays.





«Il y a ceux qui, par amour pour leur parti, oublient leurs convictions ; il y a ceux qui, par amour pour leurs convictions oublient leur parti », déclarait W. Churchill.





Mes convictions ne changent pas d’un iota. Je suis persuadé qu’il n’y a pas de fatalité. Ce pays n’est pas condamné à végéter dans l’immobilisme et la pauvreté. Et que son émergence dépend de la mobilisation et de l’implication de toutes les forces vives de cette nation, de l’intérieur, comme de l’extérieur, soucieuses de porter ce changement salutaire.





Nous ne pouvons pas indéfiniment attendre la divine providence pour améliorer nos vies, ou compter sur nos partenaires pour agir à notre place. Il nous revient à nous, fils et filles des Comores d’être pleinement acteurs de cette transformation de notre société.





Oui, pendant des années, j’ai dénoncé les errements des différents pouvoirs, d’Ikililou à Azali. C’est avec la même fougue, la même détermination que je m’engage à soutenir le Président Azali Assoumani pour répondre au mieux aux attentes de la population. Car il ne s’agit que de ça : contribuer à améliorer le quotidien des comoriens et comoriennes et à doter les Comores des outils nécessaires pour son décollage.





Pour y parvenir, il faut le concours des hommes et des femmes animés par la volonté de changement pour le bien commun. Plus nombreux serons nous impliqués, plus vite nous nous rapprocherons du bout du tunnel. Moi je crois au développement du pays et je m’y attelle.





Ahmed-Hachim Said Hassane