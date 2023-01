Gouvernance globale : Les Comores se classent au 38e rang

Avec un score de 42,5 (sur 100,0), les Comores se classent au 38e rang (sur 54) en matière de gouvernance globale en 2021.





Le score global de gouvernance des Comores s'est détérioré au cours de la dernière décennie (2012-2021) et l'a fait à un rythme accéléré au cours de la cinq dernières années (2017-2021). Les Comores se sont détériorées dans trois des quatre catégories depuis 2012, à savoir la sécurité et l'état de droit, la participation, les droits et l'inclusion et les fondements des opportunités économiques. Cependant, les Comores se sont améliorées en matière de développement humain, tirées par les progress dans les sous-catégories Santé et Environnement durable. Les Comores se sont détériorées dans 12 des 16 sous-catégories depuis 2012. Elles se sont détériorées dans toutes les sous-catégories de la catégorie Sécurité et État de droit. La catégorie qui a vu le plus de sous-catégories s'améliorer est le Développement humain. Les Comores obtiennent un score inférieur à la moyenne continentale pour 12 sous-catégories et figurent parmi les dix derniers pour cinq des 16 sous-catégories en 2021. Elles figurent également parmi les dix premiers pour une sous-catégorie en 2021. Les Comores obtiennent un score inférieur à la moyenne continentale pour 45 des 81 indicateurs. Les Comores ont reçu le score le plus bas possible de 0,0 pour cinq indicateurs. Il a reçu le score le plus élevé de 100,0 pour un seul. Les Comores se sont améliorées dans 26 des 81 indicateurs de l'IIAG depuis 2012 et ont baissé dans 42.





Des années de progrès fragilisées alors que la gouvernance globale marque le pas sur le continent, selon le dernier Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG).





Si le niveau moyen de Gouvernance Globale sur le continent est encore marginalement meilleur en 2021 qu’en 2012, l'IIAG 2022 révèle que le progrès est à l’arrêt depuis 2019. Les améliorations en matière de développement humain et d'opportunités économiques sont compromises par une situation sécuritaire de plus en plus fragile et un recul démocratique qui se généralise, alors que le continent doit affronter conjointement les défis du changement climatique, du COVID-19, et de l’insécurité alimentaire et énergétique.





Dakar et Londres, le 25 janvier 2023 - L'Indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2022 (IIAG), publié aujourd’hui par la Fondation Mo Ibrahim, révèle que la gouvernance africaine a stagné depuis 2019, reflétant une série de perturbations qui compromettent sérieusement plusieurs années de progrès sur le continent.





Commentant ces données, Mo Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim, a déclaré :





"L'indice Ibrahim 2022 de la gouvernance africaine souligne que la gouvernance africaine a stagné depuis 2019. Si nous ne remédions pas rapidement à cette tendance inquiétante, les années de progrès dont nous avons été témoins pourraient être perdues, et l'Afrique ne sera pas en mesure d’atteindre en temps voulu les Objectifs de Développement Durable ou ceux de l'Agenda 2063.





Notre continent est exposé de manière unique aux conséquences convergentes du changement climatique, plus récemment de la Covid-19, et maintenant de l'impact indirect de la guerre Russie-Ukraine. Nos gouvernements doivent simultanément résoudre l’absence de perspectives décentes pour notre jeunesse, l'aggravation de l'insécurité alimentaire, le manque d'accès à l'énergie pour près de la moitié de la population du continent, l'alourdissement du fardeau de la dette et la multiplication des mouvements sociaux. Les coups d'État sont de retour et le recul de la démocratie fait tache d’huile.





Nous traversons à l’évidence une zone de vents mauvais. Plus que jamais, l'engagement à renforcer la gouvernance doit être renouvelé, faute de perdre tous les progrès acquis."





Selon l'IIAG 2022, même si le niveau continental moyen de Gouvernance Globale est meilleur en 2021 qu'en 2012 (+1,1), les progrès ont stagné depuis 2019.





Cette stagnation résulte de la détérioration conjointe des deux dimensions Sécurité et État de droit et Participation, droits et inclusion, du fait de la multiplication des conflits armés, des actes de violence contre les civils et d’un recul de la démocratie qui s’étend sur le continent.





L'IIAG 2022 confirme que ces tendances préoccupantes sont antérieures à la pandémie. Mais la mise en place de mesures restrictives et de dispositions d'urgence pour faire face à la pandémie de la COVID-19 et à ses retombées les a exacerbées. Les mesures prises ont accéléré le déclin des pratiques démocratiques, accentué la répression contre la dissidence politique, rétréci l'espace de la société civile et justifié un moindre contrôle démocratique.





L’évolution des deux autres dimensions de l'IIAG - Développement humain et Fondements des opportunités économiques – autorisent toutefois un certain optimisme, car elles ont toutes deux progressé entre 2012 et 2021.





C'est particulièrement le cas pour le Développement humain, qui s'est amélioré d'année en année tout au long de la décennie : en 2021, plus de 90 % de la population du continent vit dans un pays où la situation en la matière est meilleure qu’en 2012.





S’agissant des Fondements des opportunités économiques, non seulement le niveau atteint en 2021 est plus élevé qu'en 2012, mais c'est la seule catégorie à avoir même continué à progresser depuis 2019, malgré le choc sismique de la pandémie, principalement grâce aux améliorations considérables de la sous-catégorie Infrastructure, à partir d’un niveau initial faible.





Le rapport 2022 de l'IIAG relève par ailleurs la persistance de lacunes statistiques critiques pour un certain nombre de priorités de gouvernance, concernant notamment les secteurs de l'emploi, de la santé, du monde rural ou du changement climatique. Il demeure ainsi impossible d’inclure dans la sous-catégorie Santé les données souhaitables sur les infrastructures et les ressources humaines – pourtant essentielles pour répondre efficacement à toute pandémie. Or d’une manière générale, il n'est pas de politiques publiques efficaces sans données fiables. Le renforcement de la production et de l'utilisation des données en Afrique restera une priorité de la Fondation Mo Ibrahim.





Au total, l'IIAG 2022 montre que les progrès de gouvernance sont entravés par des trajectoires désormais clairement divergentes, les progrès en matière de Développement humain et de Fondements des opportunités économiques étant contrecarrés par la détérioration à la fois de la Sécurité et de l'État de droit et de la Participation, des droits et inclusion. Faute de renouveler fortement l’effort et les engagements envers une gouvernance équilibrée, des décennies de progrès ainsi que la capacité de l'Afrique à atteindre les ODD et l'Agenda 2063 seront compromises.





Notes aux auteurs :





À propos de l’Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (IIAG) 2022 et du Portail de données :





· La Fondation Mo Ibrahim définit la gouvernance publique à partir de la capacité à délivrer l’ensemble de biens et services publics, politiques, sociaux, économiques que tout citoyen est aujourd’hui en droit d’attendre de son gouvernement et que tout gouvernement a la responsabilité de fournir à ses citoyens.





· Depuis 2007, l'IIAG propose l'ensemble de données le plus complet pour évaluer la gouvernance africaine.





· Tous les deux ans, l'IIAG fournit, pour la dernière décade disponible, - soit 2012-2021 pour l’IIAG 2022 - des données comparables sur l'ensemble de la gouvernance publique - de la sécurité à l'état de droit, en passant par la transparence, les droits, la participation, les opportunités économiques, l'éducation, la santé et l'environnement – pour chacun des 54 pays africains.





· Les données de l'IIAG et le portail de données librement accessibles en ligne fournissent scores et tendances par pays, ainsi que par groupement régional ou spécifique, ou par catégories, sous-catégories, ou indicateurs, sur les dix dernières années disponibles.





· Les profils de chacun des 54 pays africains sont disponibles sur le portail de données en anglais, arabe, français et portugais.