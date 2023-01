Le Président de la République, SEM Azali Assoumani, a reçu ce lundi 16 janvier 2023, Les Chefs des missions diplomatiques, les Chefs des missions consulaires, ainsi que les Représentants des Organisations Internationales, pour la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux du nouvel an. Le Président de la République, SEM Azali Assoumani, a reçu ce lundi 16 janvier 2023, Les Chefs des missions diplomatiques, les Chefs des missions consulaires, ainsi que les Représentants des Organisations Internationales, pour la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux du nouvel an.





L’Ambassadeur de la République d’Afrique du Sud, SEM Anesh Maistry, a pris la parole au nom de l’ensemble du Corps Diplomatique et des Organisations Internationales accrédités en Union des Comores, pour présenter leurs meilleurs voeux, pour l’année 2023, au Président de la République et au Peuple comorien.





Dans son propos, le diplomate sud-africain a souligné l’évènement historique dans la diplomatie des Comores, « car Son Excellence le Président est sur le point d'assumer la présidence de notre organisation continentale, l'Union Africaine ». Il a salué le leadership du Chef de l’État, et a rappelé la priorité clé pour une présidence comorienne, à savoir « la paix et la sécurité. Cette priorité, ainsi que l'unité panafricaine, sont des éléments fondamentaux pour la prospérité économique de tous les pays d'Afrique.»





Il a également rappelé les efforts consentis par les partenaires au Développement ces dernières années, et le rôle déterminant qu’ils ont joué dans la mobilisation du soutien et des ressources à travers leurs pays et organisations respectifs pour soutenir la vision de développement des Comores. Il a réaffirmé leur engagement indéfectible, à soutenir le développement du pays pour la paix et la prospérité en 2023 et au-delà.





Quant au Chef de l’État, sensible aux mots aimables formulés par le Vice-Doyen du Corps Diplomatique, à son égard, au nom des diplomates accrédités à Moroni, Il leur a adressé en retour, ses meilleurs voeux de santé, de progrès, de réussite et de prospérité.





Il a souligné une année 2022 riche pour la diplomatie comorienne, avec en effet, des entretiens, des échanges et des rencontres qu’il a eus avec divers Chefs d’État et de Gouvernement et les Institutions Internationales, qui ont permis de faire « la promotion du Plan Comores Emergentes d’ici 2030, de relancer la coopération bi et multilatérale, de renforcer les liens de fraternité, d’amitié et de coopération avec les pays frères et amis, et de consolider les partenariats avec les organisations internationales ».





Il a également évoqué, une année 2023, qui débute avec le bon espoir de voir le pays présider l’Union Africaine, à l’occasion du prochain Sommet Ordinaire d’Addis-Abeba. A cet effet, le Président de la République, compte sur l’appui des partenaires et amis des Comores, « pour soutenir nos efforts visant à accomplir ce mandat avec dignité dans l’intérêt du continent africain et du monde dans son ensemble ». ©Beit-salam