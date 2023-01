Cheikh MC, le meilleur rappeur des Comores

Chaque mardi Dj First Mike vous fait découvrir les meilleur(e)s rappeurs/euses du monde, cette semaine c'est Cheikh MC des Comores.





La capitale des Comores est Moroni, l’archipel est située dans l’Océan Indien**.** On connaît les Comores pour ses plages, sa nature et sa faune. Tout est beau aux Comores, c’est un régal pour les yeux mais aussi un régal pour le ventre. La gastronomie comorienne est très variée, il y a le Madaba, il s’agit de de feuilles de manioc pilées avec du lait de coco et du poisson et c’est servi avec du riz en accompagnement. On trouve également le litchi en dessert mais aux Comores, on peut surtout écouter Cheikh MC.





Cheikh MC c’est le gardien du temple aux Comores. Il est là depuis les années 90, c’est un exemple de longévité et l’exemple type du vrai rappeur. Il se sert de son art pour prendre position comme par exemple avec le titre Mwambiyé qu’il balance en 2009.





C’est un titre qu’il adresse à l'ex président Azali et à ses militaires. Cheikh MC n’est toujours pas satisfait de la gouvernance et balance en 2019 la suite de sa chanson protestataire contre le gouvernement.