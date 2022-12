Représentation des Comores à l'étranger : Nous ratons des opportunités à cause de la peur





Les gens d'autres pays Africains vivent et travaillent partout dans le monde et n'ont pas peur d'essayer de nouvelles opportunités ou d'aller vers l'inconnu.





J'ai le sentiment que nous Comoriens sommes allergiques au risque et avons peur d'aller dans l'inconnu, et comme résultat nous nous ‘’vendons’’ moins cher. Nous évitons ces opportunités seulement à cause de nos stéréotypes. Nous devons remplacer la peur par des faits, les connaissances et l'éducation. Un comorien ira dans un nouveau pays à condition qu'il y ait une petite communauté comorienne là-bas.





Or je suis convaincu que le monde d'aujourd'hui est un lieu où n'importe qui peut être n’importe où à condition que l'on soit productif. Nous devons être très à l'aise avec le changement. En ce qui me concerne, ma bénédiction est avec ma petite famille parce que si elle n'était pas encourageante, alors je ne serais probablement pas dans plusieurs pays inconnu où le travail m'a pris dans un passé récent.





Vivre et travailler à l'étranger pour moi, c'est accepter qu'il y ait une différence, que les gens ne seront pas les mêmes et que le fait d’aller célébrer ensemble tout ce que vous trouvez en termes de différences culturelles est excellent et offre une bonne expérience d'apprentissage.





J'ai eu le privilège, qui est une occasion rare, d'être impliqué dans les décisions de développement des structures avec lesquelles j’ai eu à travailler. J'ai toujours eu un soutien qui m'aidait à évoluer. Quand j’étais engagé, j’étais souvent dans des pays où j'ai vu comment les choses sont faites. Avec toutes les tâches que j'ai assumées, il y avait toujours quelqu'un qui cherchait ma réussite, que je fasse mieux. Je sais qu’au pays, aux Comores, c’est l’inverse. Il y aura toujours cette personne qui cherchera à vous faire couler...





Je me sens alors privilégié. Je pense que sans cela, j'aurais pu être juste une personne ordinaire, juste une partie du mobilier. Heureusement, ce n'est pas le cas: j'ai pu juste faire tout ce que vous pourriez penser important pour le travail.





Beaucoup de gens se perdent dans les titres et je pense que c'est là que les jeunes cadres font des erreurs car ils se laissent emporté. Ne vous laissez pas emporté par les titres. Le fait que vous ayez une responsabilité signifie juste qu'il y a une attente par quiconque vous aura mis dans ce poste. Il suffit d'aller de l'avant et de faire votre travail et le reste ira tout seul.





Je n'ai jamais fait la chasse pour ma carrière. J’ai toujours essayé de faire des petites améliorations tous les jours. J'essaie autant que possible de faire le meilleur que je puisse faire et ensuite je cherche les occasions qui me poussent à faire plus.





J’espère qu'un jour, lorsque le moment viendra que je sois en tête d'une organisation, ce sera avec honneur, intégrité et qu'il y aura une valeur que je donnerai à tous mes acteurs.





Adinani Toahert Ahamada