Servir le pays ou se servir du pays ?

Nos dirigeants épris du pouvoir pour servir le pays ou pour s'en servir ?





Mais pourquoi accepter de nos dirigeants ces salaires mirobolants dans un archipel où jamais ne mangent dignement ceux qui soignent, ceux qui enseignent, ceux qui assurent notre sécurité et celle de nos biens journellement ?





Et si, pour baliser le chemin menant à une vie décente du comorien, nous commençons par exiger une baisse très significative des salaires de nos dirigeants, et une remarquable réduction de leurs prérogatives financières liées à leurs voyages, des directeurs aux parlementaires, des ministres au président ?





Prédicateurs, qu’attendez-vous pour enseigner à nos dirigeants que le coran que nous récitons joliment nous recommande fortement d’être sensibles à la souffrance, à la misère des autres pour apaiser leur douleur et pour leur permettre de dignement vivre.





Comoriens, et si nous conditionnons nos futurs choix politiques aux futures échéances électorales (présidentielles et locales) à une baisse très significative des salaires de nos futurs dirigeants, leur accordant simplement des salaires justes et raisonnables ? Combien de candidats aurions-nous aux futures échéances électorales ? Cela ne leur permettrait pas de nous prouver leur amour pour le pays, leur volonté de le servir ?





Et peut-être nos champs et nos débarcadères (ziko zamboi) seraient beaucoup plus attirants que notre scène politique !





Par Omar Moussa