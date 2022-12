Madagascar : Des quartiers d’Antananarivo privés d'eau potable

Madagascar : des quartiers d’Antananarivo sans eau dû aux faibles précipitations





La distribution en eau dans la capitale malgache est perturbée par le manque de précipitations dans la région, alors que la saison des pluies débute habituellement en novembre. Pour remédier à cette période d’étiage, qui se poursuit au mois de décembre et qui a privé d'eau plusieurs quartiers et banlieues de la capitale en journée, la Jirama, la société de distribution d'eau et d'électricité, a notamment mis en place une alimentation à tour de rôle des quartiers.





« L'eau ne revient qu'à 2h du matin et ça coupe trois heures plus tard, vers 5h », déplore Aina, qui ne dispose pas d'eau courante dans son foyer. Aller à la borne fontaine du quartier lui est une corvée quotidienne : « Il y a une file d'au moins 20 mètres à chaque fois. Le débit est très faible. On doit se lever tôt tous les jours si on veut de l'eau et on ne peut pas vraiment dormir. »





Au bord de la rivière Imamba, la station de pompage et de production d'eau potable d'Ambohipanja – qui alimente les quartiers Nord – est à l'arrêt. « Vous voyez là, il manque encore 40 centimètres de lame d'eau pour que cette station fonctionne », explique Andrinirina Rakoto, chef des opérations eau au sein de la Jirama à Antananarivo.





Quatre stations de pompages situées au nord, au sud et à l'ouest de la capitale sont touchées par le tarissement des rivières.

« Conflit d’usage » avec les « cultivateurs »