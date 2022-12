Mon petit grain dans l’affaire SAMBI/AZALI





D’abord, d’après les « ari ari », SAMBI aurait été prévenu par « les siens », en 2016 des risques qu’il courrait en soutenant Azali. Mais il l’a quand même soutenu, et en outsider, il a gagné ! Sambi est à Paris. Il veut rentrer au pays. Ses soutiens l’auraient, encore, prévenu du risque qu’il courrait en rentrant au pays. Mais il rentre.





Cet homme serait-il suicidaire, naïf, inconscient, ou se croyait-il intouchable ? Depuis 4 ans et demi, il est enfermé !





Certes dans une prison plus confort que celles de N’koki ou Moroni. Masi prison quand même. Nous étions nombreux à réclamer un jugement. Et, de ce que nous croyions, Sambi lui-même attendait aussi ce jugement pour dire « SES Vérités ». Y a-t-il parmi nous tous ici, une seule personne qui à un moment s’attendait à un vrai tribunal avec de vrais juges impartiaux ? Soyons honnêtes. Non !









Mais, même si nous, nous attendions à une mascarade, nous attendions quand même ce moment. Plus de 4 ans d’attentes ! Plus de 4 ans que nous espérions entendre Sambi dire si : Cette histoire de passeports vendus et l’argent disparu est vraie. Puis l’entendre dire qui aurait cet argent. L’entendre dire qui aurait fait quoi et comment. L’entendre défendre son honneur.





Mais il a choisi de nous laisser sur les seuls propos des accusateurs ! Donc dans le doute. Nous, le peuple, nous ne pouvons jamais nous faire notre propre opinion suivant les propos des uns et des autres.





De fait, nous ne pouvons ni applaudir le pouvoir en place pour avoir puni cet homme. Ni ne pouvons prendre la défense de Sambi. Tous ceux qui espéraient une révolte pour le défendre, peuvent aller se rasseoir. Tous ceux qui espéraient bousculer la justice, que dis-je, Le pouvoir, sont restés sur leur fin et donc sont les bras croisés. Au final, l’argent, s’il a vraiment existé, ne reviendra jamais et nous ne saurons jamais la vérité ! En tous les cas, nous n’aurons que les vérités du pouvoir.





Je me pose donc des questions : Est-ce que, sachant comment fonctionne notre pays, qu’il a quand même dirigé et donc connait son fonctionnement, Sambi n’aurait pas dû accepter de répondre à cette « pseudo justice » ? Qu’importe la forme. Il l’a connaissait déjà.





Il avait des « complices », en tout cas des personnes jugées ou devaient l’être avec lui. Certains ont accepté de répondre à cette « pseudo justice ». Pas lui ! Peut-on savoir pourquoi ? VRAIMENT ? La justice, oups… le pouvoir a laisser partir le 2èmeprincipal accusé. Mamadou. Peut-on savoir pourquoi ? Pourquoi a-t-il accepter de fuir ? Et ne venez pas nous parler de problème de santé.





Et comme à priori, il n’est pas naïf et ne fait pas confiance à la justice comorienne. Qu’il connait également, Mamadou ne reviendra pas purger ses 20 ans de prison.





Ensuite parlons de la condamnation de Sambi.

1- Perpétuité : Si les milliards annoncés comme détournés sont réels, alors, c’est juste. Mais nous ne le saurons jamais !





2- On a saisi les biens de Sambi.





Sait on de quoi il s’agit ? Maison ? Comptes en banque ? Terrains ? entreprises ? Quel montant représentent ces biens ? Qu’est ce que l’Etat va faire de ces biens ? Mise en vente ? transformation en de lieux publics ?





Et enfin, après le procès, nous avons vu une descente d’Azali à Anjouan. Il en a tout à fait le droit. Mais pourquoi faire venir des centaines de personnes pour l’accueillir à l’aéroport ? Pourquoi cette venue était-elle accompagnée de festivités ? Danses traditionnelles, orchestre et cérémonie digne d’un vainqueur de quelque chose...Qu’est-ce qu’Azali a gagné ?





Qu’avait-il à prouver à Anjouan? Pourquoi les anjouanais (une partie) ont joué à son jeu ? Ou bien c’était juste pour humilier les pro-Sambi ? Si oui, en tant que président, est-ce judicieux comme attitude ? Je rappelle qu’il est le président de tous. Enfin, normalement !





Soilihi Said Soilihi