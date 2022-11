Que cachent Sambi et ses avocats à la population comorienne ?

L’actuel procès de l’ex président Sambi relatif à la citoyenneté économique est un moment hautement important et très crucial pour la justice comorienne. Pour la première fois dans l’histoire de notre jeune nation, un président est inculpé et traduit devant une juridiction aux Comores. Ce procès vient effectivement jeter les bases d’une justice à une vitesse contrairement aux allégations de ses détracteurs. L’actuel procès de l’ex président Sambi relatif à la citoyenneté économique est un moment hautement important et très crucial pour la justice comorienne. Pour la première fois dans l’histoire de notre jeune nation, un président est inculpé et traduit devant une juridiction aux Comores. Ce procès vient effectivement jeter les bases d’une justice à une vitesse contrairement aux allégations de ses détracteurs.





Ce procès tant demandé par la population et les proches de l’ex président Sambi est venu répondre à une demande de vérité. Malheureusement l’impression que donne la défense, c’est l’évitement d’une vraie confrontation entre la justice et l’ex président Sambi. Pourtant la manifestation de la vérité doit s’établir non pas seulement sur un réquisitoire même dans le débat contradictoire. N’oublions pas que ce procès est public avec des amplifications dans les médias nationaux et internationaux.





Toute la population comorienne attend que l’ex Rais s’explique voire se disculpe avec l’aide de ses avocats dans cette affaire aux milliards de francs, faux et usages de faux, détournement, blanchiment qui n’a que trop duré.





Malheureusement c’est la politique de la chaise vide que même l’équipe Sambi dans cette affaire, donnant plus d’importance à des exceptions très discutables frôlant une stratégie bien connu qui consiste à tout mettre en œuvre pour ne pas rentrer dans le fond du dossier.





Sambi et ses avocats ne seraient-ils pas en mesure de répondre dans les faits aux interrogations de la Cour de sureté de l’Etat ? Que cachent-ils à la population comorienne ? Ce procès ne serait-il pas une assez bonne tribune pour l’orateur Sambi ? Au lieu de qualifier cette cour d’illégitime à tort ou à raison, n’aurait-il pas été judicieux à l’ex président de dire tout simplement la vérité en démontant les arguments de la partie civile ? croit-il que les comoriens sont dupes et vraiment naïfs jusqu’au point de ne pas s’interroger sur le bien-fondé de ce retrait qui ne traduit qu’une fuite en avant longtemps préméditée pour ne jamais rentrer dans le fond du dossier ?





En tout cas, l’audition de Monsieur Dossar, son directeur de cabinet, vient confirmer que l’ex président Sambi n’est pas blanc comme neige comme il a tendance à le dire. Beaucoup de comoriens s’interrogent sur le silence coupable de Sambi et de ses avocats.





Au final, il semble que la détention de l’Ex président Sambi est bien confortable et arrange son entourage que la manifestation de la vérité. C’est très dommage que l’ex président veuille gagner un match sans aller sur la pelouse et se confronté à ses adversaires. A trop vouloir entretenir le doute et le mythe autour de lui, Sambi vient de démontrer qu’il a des choses à cacher dans cette affaire de citoyenneté économique.





Enfin, l’ex président Sambi, ne pourra plus tromper les comoriens sur sa soit disant détention arbitraire et purement politique comme ses amis le chantent depuis quatre ans. Il ne s’agit pas d’une inculpation politique. Il s’agit d’une affaire de détournement de fonds à hauteur de centaines de milliards de francs comoriens avec la complicité de Bashar Kiwan à travers Comor golf holding, des panneaux publicitaires d’un complexe fantasmatique de tourisme longeant la route d’Itsandra, création d’une banque à Moroni le tout sur fond de citoyenneté économique.





Par Said Louey Said ALi