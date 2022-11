Le Président de la République, S.E.M AZALI Assoumani, a reçu en audience, le lundi 21 novembre 2022, le Ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Monsieur Mehdi Bensaid. Le Président de la République, S.E.M AZALI Assoumani, a reçu en audience, le lundi 21 novembre 2022, le Ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Monsieur Mehdi Bensaid.





Ce dernier est l’Envoyé Spécial de sa Majesté, Mohamed VI, Roi du Maroc, pour remettre un message au Chef de l’État. Monsieur Bensaid, s’est dit honoré et très heureux d’être aux Comores et de cette rencontre avec le Président AZALI, qui permet avant tout de rappeler les liens historiques qui lient les deux pays.





Il a également saisi cette occasion pour évoquer son souhait de renforcer la coopération entre l’Union des Comores et le Royaume chérifien, notamment au sein de son département, la Jeunesse et la Culture.





A l’issue de la rencontre, le Ministre marocain déclaré ce qui suit : « Comme vous le savez, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le Président AZALI tiennent à améliorer les relations entre nos deux pays, et vous savez que la jeunesse est une partie importante de nos populations. Il faut investir sur cette jeunesse autant sur le volet économique, culturel et social.





On souhaiterait voir comment apporter un plus à cette jeunesse comorienne avec l’expérience marocaine, notamment sur les domaines culturel, sportif, et éducatif, mais aussi sur la formation et l’entrepreneuriat. L’objectif serait d’amener les jeunes à investir et à créer des Start-up, car ils peuvent jouer un rôle important dans le marché national, continental et pourquoi pas international ». Beit-salam