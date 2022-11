La justice comorienne doit saisir les biens immobiliers de Sambi

Il faut que la justice comorienne saisisse les biens immobiliers de Sambi





​Notre analyse se veut être pragmatique et rationnelle, et elle sera concise et basée sur l’audience relative à la déprédation des biens de l’Etat dues à la corruption orchestrée par l’ex-président Sambi et ses acolytes.





Dans l’abord, il est fondé à dire que Sambi et sa famille ont des comptes bancaires remplis des mannes financières significatives à l’étranger et cet homme de turban a saisi la balle au bond pendant son régime de népotisme pour s’enrichir au détriment de la population comorienne. Nul n’en disconviendra cette assertion manifeste selon laquelle le théologien natif de Mutsamudu figure parmi les milliardaires de l'océan indien, et il est plein aux as.





​Ensuite, il est à noter qu’il est vivement regrettable de voir que la culture comorienne inhérente à la pratique musulmane exhorte nos gouvernants à la corruption, aux détournements de biens publics, et la conceptualisation de la corruption est conçue par le peuple comorien comme une pratique normative et légitime, un code civil. Il peut s’agir des mentalités comportementales et sociales de tous les Comoriens qui mettent l’accent sur ce point cardinal que les détournements des biens publics sont des passages obligés et des rituels normatifs afin de devenir rapidement riches.





Pour conclure, On attend avec messie que la justice sanctionne de manière exemplaire Ahmed Abdallah Sambi et ses complices, et il serait souhaitable que les juges saisissent lesbiens immobiliers y compris les terrains, les voitures, les villas et de geler des avoirs et les comptes bancaires de Sambi et ses enfants.





​Nous avons pris acte les Anjouanais de cinq ans de pouvoir d’Ahmed Abdallah Sambi qui a été centré exclusivement sur le favoritisme sans précédent et la destruction de l’Ile Autonome d’Anjouan :





A Mutsamudu, il y avait 2 ministres : Affaires Etrangères Mohamed Ahmed Djaffar et Finances, Mohamed Dossar.





5 Ambassadeurs issus de la même famille de Mutsamudu, nommés dans les pays stratégiques.





Sambi n’est pas un homme loyal, un bon vivant, tenant la balance égale mais un corrompu.





BACAR Azihar Abdou, Anjouanais résidant à Marseille