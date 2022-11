Anjouan : Altercation entre des jeunes de Nindri et la Gendarmerie

Les jeunes de Nindri en altercation avec la Gendarmerie





Tout serait parti de la décision des jeunes de Nindri de construire une aire de repos à l'entrée du collège et du lycée de Ouvanga, situés à 5 mètres de la gendarmerie. Sous l'ombre d'un manguier où ils ont l'habitude de s'asseoir pour palabrer, les dirigeants des écoles à proximité ne voient pas ça de bon œil et on décidé de demander à la gendarmerie d'intervenir pour stopper la prolifération des activités des jeunes dans ce lieu.





Pendant les heures de cours on attend que les sons des bomers (hauts parleurs de Musique), on joue aux cartes et on taquine les jeunes filles qui vont à l'école.





Aussitôt démoli, les jeunes s'interposent et se mesurent aux forces de l'ordre. Et lancent des ultimatums aux gendarmes qu'une fois qu'ils auront démoli leur place, les jeunes de Nindri vont démolir aussi le mur de clôture de la gendarmerie. À l'heure où je vous parle, ce sont des gaz lacrymogènes qui raisonnent contre jets de pierres entre forces de l'ordre et les jeunes de Nindri.





Un élève est tombé dans les pommes après avoir respiré du gaz lacrymogène. Toutes les voitures voulant se rendre à Moya ou Nioumakelé sont obligées de faire demi tour pour s'esquiver des projectiles. Les malades de l'hôpital sont sous gaz lacrymogène et les commerces d'à côté sont tous fermés.





À l'heure, une forte intervention est envisagée pour renforcer la gendarmerie de Pomoni à maîtriser les jeunes en ébullition.





Par Maître Hassane Nourdine