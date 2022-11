Basée à l’aéroport de Moroni-Prince Said Ibrahim, la compagnie comorienne a annoncé le 10 novembre..Aérien : Un Moroni - Paris en vue avec AB Aviation



La compagnie aérienne AB Aviation, toujours clouée au sol, a loué un A330 pour relier en direct les Comores à la France, un plan mis sur pause par la pandémie de Covid-19.





Basée à l’aéroport de Moroni-Prince Said Ibrahim, la compagnie comorienne a annoncé le 10 novembre 2022 la location avec équipage d’un Airbus A330-200 de la compagnie charter et ACMI lituanienne Heston Airlines, afin de lancer en mars 2023 selon son site une liaison directe vers Paris-CDG. Le directeur général d’AB Aviation Jonas Rinkauskas a confirmé à ch-aviation que la ligne sera développée « conjointement », Heston Airlines disposant de deux A330-200 pouvant accueillir 18 passagers en classe Affaires et 248 en Economie, soit 266 sièges.





La ligne vers Paris serait lancée en mars prochain ou dès décembre selon les sources, avec deux vols par semaine, mais elle ne figure pas encore dans le système de réservation d’AB Aviation. Cette route vise à « dynamiser le tourisme » dans l’archipel de l’océan Indien, entre Madagascar et la côte est de l’Afrique.





Les Comores sont aujourd’hui desservies par Air Austral (Saint-Denis), EWA Air (Dzaoudzi), Precision Air (Anjouan et Dar es Salaam), Air Tanzania (Dar es Salaam), Ethiopian Airlines (via la Tanzanie) et Kenya Airways (Nairobi).